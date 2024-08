Cristian Popescu Piedone: Infecția din Buzoieni, vizavi de piața Rahova, este istorie!

„Veni vidi vici

Infecția din Buzoieni, vizavi de piața Rahova, este istorie!

Unde au tronat zeci de ani dezordinea, mizeria și fărădelegea… au ajuns confortul și civilizația!

In locul gunoaielor, pe Buzoieni am plantat pomi tineri. Am amenajat zeci de locuri noi de parcare. Am asfaltat, am iluminat!

Ceea ce unii credeau ca este imposibil, echipa PIEDONE a transformat în POSIBIL!

Știu… în sectorul acesta văduvit 30 de ani de investiții în confort și civilizație… toți locuitorii VOR LUCRĂRI FINALIZATE ACUM!

Credeți-mă că nu se poate face totul într-o zi, într-o noapte! DAR… PIEDONE NU RĂMÂNE DATOR COMUNITĂȚII!

Sectorul 5 se dezvolta, se aerisește, înflorește!

Din cauza năpastei nemeritate… multe proiecte mi-au fost înfrânate, amânate! Nu este bai! Aveți încredere în Piedone!

Ceea ce n-am reușit să realizez eu pentru dumneavoastră, VA REALIZA VLAD POPESCU PIEDONE, noul primarul ales de dumneavoastră!

Domnișoarelor, doamnelor și domnilor… VA FI BUCURIE MULTĂ ÎN SECTORUL 5!

Povestea merge mai departe!

Vlad Popescu Piedone va continua să facă imposibilul posibil!

Cu respect, PIEDONE ”