Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu, atacuri în rafală la adresa actualei conduceri a PSD

În prima conferință de presă susținută la sediul Partidului Ecologist din România (PER), foștii parlamentari social-democrați Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu, excluși de pe listele de candidați ai PSD pentru alegerile parlamentare, au atacat dur noua linie politică a formațiunii conduse de Marcel Ciolacu. Senatorul Șerban Nicolae a susținut că nu a plecat din partid pentru a-i fi mai bine, ci pentru a putea continua lupta pe care și-a asumat-o față de electorat. Deputatul Liviu Pleșoianu a afirmat că PSD varianta 2020 este exact opusul PSD din 2016.

Conducerea PER a prezentat, ieri, listele pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie, unde, la București, primele poziții pentru Senat și pentru Camera Deputaților sunt ocupate de foștii parlamentari PSD Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu. Șerban Nicolae a precizat, cu acest prilej, că este unul dintre cei 314 fondatori ai vechiului PSDR, actualul PSD, și, pentru acest lucru, i-a fost foarte greu să părăsească partidul.

„Sunt un politician cu poziţii publice asumate, cunoscute, transparente, cu bune şi cu rele. Eu ţin cu România, ţin cu poporul român, îmi doresc ca România să fie un stat respectat, ca românii să fie un popor şi nu o populaţie, îmi doresc ca resursele naturale să fie exploatate în interesul românilor. Aveţi de ales între lista pe care o prezintă PER, cu Liviu Pleşoianu, cu Dănuţ Pop, cu Şerban Nicolae, şi listele altor partide - cu Anisie, cu Violeta Alexandru, cu Orban sau liste cu importuri de PD-işti deveniţi peste noapte PSD-işti, cu cei înfrânţi la alegerile locale care trebuie puşi la adăpost din Parlament. Noi nu am plecat din PSD să ne fie mai bine, am plecat la o luptă pe care ne-am asumat-o faţă de electorat”, a susţinut Nicolae.

Pleșoianu: Rămânem fideli principiilor noastre

Deputatul ex-PSD Liviu Pleşoianu a afirmat, la rândul său, că lucrul cel mai rău în viaţă nu este să crezi în ceva, ci să nu crezi în nimic. „PSD varianta 2020 este exact opusul PSD din 2016. Este cu neputinţă să înţeleg cum un politician care cere votul oamenilor este capabil să-şi schimbe discursul public, principiile, pur şi simplu, de pe o zi pe alta. Noi putem să fim sau nu de acord până la un punct cu anumite lucruri, cu anumite principii, dar cred că este esenţial să rămânem totuşi fideli principiilor noastre”, a precizat Liviu Pleşoianu.

Pleșoianu a adăugat că în conducerea actuală a PSD se află Marcel Ciolacu, pe care nu l-a votat pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. „Acest domn este un academician SRI, deşi la un moment dat şi-a şters asta din CV, această parte importantă a carierei sale”. Pleșoianu a comentat și prezența în conducerea PSD a lui Sorin Grindeanu. „Nu este posibil ca tu, partid, să-l dai jos pe domnul Grindeanu, după care să-l pui al doilea om în partid şi să vii să le spui cetăţenilor «Votaţi-ne!»”, a adăugat Liviu Pleşoianu.

Mai mulți ex-PSD-iști candidează din partea „verzilor”

Reamintim că, la sfârpitul săptămânii trecute, PER a făcut publice listele cu candidați pentru alegerile parlamentare, pe acestea regăsindu-se unii dintre parlamentarii care au activat în PSD, dar care, în urma deciziei luate la nivelul conducerii social-democrate, nu s-au mai aflat în grațiile acesteia. Și, astfel, nici pe listele pentru noul Legislativ. Printre cei care candidează acum din partea PER se află și deputatul Cătălin Rădulescu, exclus din PSD pentru că, la sfârșitul lunii august, nu s-a prezentat la ședința plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului în care ar fi trebuit să fie dezbătută moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban.