Simion: Am văzut un premier slab, care nu e propriul lui stăpân

„Am văzut un premier slab, am văzut un premier care nu e propriul lui stăpân, am văzut un premier la care diferite grupuri de interese pe care nu le cunosc au ajuns. Mă temeam că este mincinos. E mai mult și mai grav. Nu poate. Este neputincios. A anunțat un calendar. Nu știu cu ce este șantajat. Pe noui nu ne interesează când sunt alegerile, altele sunt problemele românilor. Eram pregătiți pentru 15 septembrie.

El afirmă că și marți se poate da hotărâre de guvern ca alegerile să fie organizate pe 15 septembrie, „nu cum s-a afirmat eronat că vineri era ultima zi”.

„A dat din cap. Dacă mai țineți minte declarația dlui Ciolacu că se termină cu șmecheria care se termină la gardul Palatul Victoria... Practic, a fost păcălit să facă alegeri comasate în iunie și acum e păcălit din noi. E ursul păcălit de vulpe... (...) Eu nu am venit cu nicio propunere. Eu l-am auzit pe premier cu niște date și am mers cu acele date. (...) Sunt absolut siderat de felul în care premierul minte și anunță o dată și nu se ține de cuvânt. Cred că și el se simte rușinat, dar nu are ce face. Puterea nu e la el. (...) Eu nu am venit cu nicio propunere, eu l-am auzit pe premierul acestei țări că oferă niște date și noi am mers pe acele date. E clar pentru mine că PSD nu are ca opțiune 15 septembrie”, încheie Simion.

(sursa: Mediafax)