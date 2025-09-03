Grindeanu, despre prezența lui Năstase și Dăncilă la parada militară din China: „A fost o alegere personală, nu una de partid”

„Este opțiunea dânșilor, o opțiune personală. Linia PSD este una clar pro-europeană. Dacă aș fi fost în locul lor, în mod sigur aș fi evitat o asemenea situație”, a afirmat Grindeanu, întrebat despre apariția celor doi foști lideri PSD la un eveniment oficial în China, unde s-au fotografiat alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Grindeanu a subliniat că participarea acestora nu are legătură cu partidul:

„Nu este o decizie de partid. Nu are nicio legătură cu PSD. Este strict opțiunea personală a domnului Adrian Năstase și a doamnei Viorica Dăncilă.”

Prioritățile externe: SUA și Uniunea Europeană

Chestionat dacă România ar trebui să dezvolte relații mai strânse cu China, Grindeanu a reiterat orientarea strategică a țării către Occident:

„Este loc de relații mai strânse cu Statele Unite ale Americii și cu Uniunea Europeană. Acestea nu se exclud, ci se completează – relația transatlantică și cea europeană trebuie consolidate în continuare.”



Fostul premier Adrian Năstase și fosta șefă a Guvernului, Viorica Dăncilă, au participat recent la parada militară organizată în China, eveniment unde au fost prezenți și liderii autoritari Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. Prezența lor a generat reacții și controverse în spațiul public, în special în contextul tensiunilor geopolitice actuale.