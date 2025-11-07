Statutul PSD a fost modificat

Silvia Mihalcea a declarat că modificările propuse „reflectă o viziune strategică de modernizare centrată pe performanță și profesionalism” și că acestea vor sta la baza unei organizări mai eficiente, capabile să răspundă provocărilor actuale.

Cea mai importantă schimbare vizează definirea clară a identității ideologice a partidului și afirmarea valorilor fundamentale: PSD se poziționează ca un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale, cu orientare pro-europeană și angajament față de cooperarea euroatlantică. Partidul rămâne membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste.

Statutul prevede, de asemenea, instituirea modelului de alegeri pe moțiune la nivelul organizațiilor de conducere județene, de sector și al municipiului București, precum și revizuirea modului de constituire a birourilor permanente și a consiliilor politice ale acestor organizații. Mihalcea a precizat că vor fi introduse reguli noi pentru organizarea conferințelor județene și a celor ale municipiului București, inclusiv obligativitatea conferințelor extraordinare anuale ca platformă de dezbatere internă și evaluare, cu un număr mai mare de membri participanți.

O altă modificare vizează restructurarea organizațiilor teritoriale: secțiile de votare devin organizații locale cu minimum 10 membri, organizațiile locale devin comunale, orășenești sau municipale, iar în București se constituie organizații pe centre de votare.

La nivel național, numărul membrilor echipei de conducere crește, iar structurile centrale – Biroul Permanent, Consiliul Politic Național și Consiliul Național – vor include mai mulți reprezentanți pentru profesionalizare și extindere. Totodată, atribuțiile în cadrul structurilor de conducere au fost reașezate pentru eficientizarea activității partidului.

Modificările Statutului PSD au fost adoptate în unanimitate de către congres.

(sursa: Mediafax)