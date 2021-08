Stelian Ion, luat la ochi de PNL. Un deputat îi cere ministrului minutele și transcriptul discuțiilor pentru un proiect de 26 de milioane de euro

Problemele ministrului USR al Justiției, Stelian Ion, în interiorul coaliției se acutizează. După ce a intrat în conflict direct cu UDMR, pe tema proiectului de desființare a Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție și, după ce, săptămâna trecută, a primit un avertisment direct de la președintele Klaus Iohannis, acesta are de furcă și cu deputatul liberal Cristian Băcanu. Fost secretar de stat la Justiție, acesta din urmă i-a cerut ministrului USR să-i comunice stadiul implementării proiectului ECRIS V, privind digitalizarea instanțelor, pe care el personal i l-a lăsat „la cheie”, la finalul mandatului. Băcanu acuză că a primit un răspuns evaziv, drept pentru care i-a solicitat lui Stelian Ion transcripturile de pe toate discuțiile înregistrate audio-video în cadrul ședințelor în care s-a abordat acest proiect. Liberalul susține că este vorba despre un proiect de 26 de milioane de euro, bani pe care România riscă să-i piardă.

Deputatul Cristian Băcanu (FOTO) susține că, în 18 noiembrie 2020, a anunțat personal deblocarea proiectului ECRIS V și a dosarului electronic, fiind semnată și cererea de finanțare pentru fonduri europene. Acest proiect este destinat modernizării și adaptării sistemului electronic de management al cauzelor, pentru a răspunde actualelor nevoi ale sistemului judiciar, în sprijinul justițiabililor. „Vorbim despre un proiect de aproximativ 26 de milioane de euro, mare parte fonduri europene nerambursabile, pentru care semnasem cererea de finanțare pe 16 noiembrie, împreună cu toată documentația necesară. Inutil să spun câtă nevoie este în sistem de digitalizare, cu atât mai mult cu cât am promis cu toții debirocratizare”, scrie pe contul său de socializare Băcanu, fost secretar de stat în Ministerul Justiției.

Acesta adaugă că, în decembrie 2020, când a plecat din Ministerul Justiției, a lăsat un calendar bine stabilit pentru implementare. „Primul pas consta în realizarea caietului de sarcini pentru licitație până în luna februarie. Respectarea termenelor este vitală pentru absorbția banilor europeni, nu-i aşa? Le-am promis atunci colegilor de la tehnic că voi urmări proiectul din Parlament şi m-am ținut de cuvânt. Spre marea mea uimire, proiectul nu a reprezentat o prioritate pentru actualul ministru al Justiției. La începutul verii am transmis o interpelare domnului ministru, solicitând informații cu privire la stadiul de implementare. Nu mică mi-a fost mirarea când am primit un răspuns evaziv şi neclar (documentele sunt publice), lucru pe care îl consider greu de acceptat – sunt totuşi deputat şi atunci când lansez o întrebare către un ministru, nu o fac spre a primi adrese care nu oferă informațiile solicitate. Nu cer informații spre a mă afla în treabă. Am fost aşadar nevoit să transmit o nouă interpelare”, arată Băcanu.

Răspunsul „în doi peri” l-a iritat pe liberal

„Am aflat de curând că nici acum nu este finalizat caietul de sarcini, lucru care mă revoltă; riscăm să pierdem finanțarea şi să îi dezamagim atât pe justițiabili, cât şi pe profesioniştii dreptului.

Dacă nu avem caiet de sarcini, este evident că licitația nu este lansată; digitalizarea poate să aştepte. Tot Parlamentul să fie de vină? Vă spun sincer, sunt dezamăgit de unele lucruri din activitatea ministerului. Vorbesc despre un minister pe care îl cunosc foarte bine şi care are un rol determinant în realizarea unui serviciu public crucial – actul de justiție”, mai adaugă acesta.

De altfel, pe fișa oficială a deputatului Băcanu, de la Camera Deputaților, aflăm că prima interpelare adresată lui Stelian Ion a avut loc în data de 3 martie. Iar răspunsul s-a întors pe data de 6 iulie. Ministrul Justiției a răspuns doar că „activitatea va fi finalizată în perioada imediat următoare, anunțul urmând a fi făcut public prin mijloacele prevăzute de lege”.

Cristian Băcanu i-a scris, din nou, în 5 august, lui Stelian Ion (VEZI FACSIMIL), cerându-i minutele tuturor discuțiilor și întâlnirilor derulate pentru implementarea acestui proiect, precum și transcripturile înregistrărilor audio-video ale acestor ședințe.

Ministrul USR i-a scandalizat pe cei de la UDMR și a reușit să-l supere pe însuși Klaus Iohannis

Stelian Ion a reușit, în doar câteva luni, să-și enerveze atât partenerii de guvernare de la UDMR, cât, iată, și pe cei de la PNL, dar l-a iritat chiar și pe președintele României, Klaus Iohannis. Recentul scandal pe tema desființării Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție se poartă cu cei de la UDMR, care au depus, la Senat, un amendament prin care se dorește ca dosarele SIIJ să fie transferate la Secția Penală a Parchetului General. Acest lucru i-a determinat pe Dan Barna și pe Stelian Ion să iasă cu declarații ultimative și contondente la adresa formațiunii conduse de Kelemen Hunor. Replica UDMR a fost la fel de tăioasă, Stelian Ion fiind acuzat, nici mai mult, nici mai puțin, decât de atitudini staliniste.

Scandalul mocnește încă, deoarece nu a putut fi programată o sesiune extraordinară a Senatului, pentru tranșarea problemei SIIJ, mai ales într-o perioadă în care ies la lumină noi detalii din afacerea fraudării voturilor de la alegerile pentru Primăria Sectorului 1.

Însă, săptămâna trecută, președintele României, Klaus Iohannis, a dat semnalul că zilele lui Stelian Ion la șefia Ministerului Justiției par a fi numărate. Iohannis l-a acuzat direct pe Stelian Ion că nu a știut cum să procedeze pentru ca proiectul desființării SIIJ să poată fi acceptat de toți membrii coaliției. De altfel, ministrul USR a intrat în vizorul Palatului Cotroceni după ce a depus la CSM un proiect de modificare a legilor justiției într-o formă care îl scoate pe președinte din procesul decizional al numirii procurorilor șefi ai marilor Parchete. Iar o altă problemă a lui Stelian Ion este că a demarat propunerea de numire a procurorului-șef al DIICOT fără să se consulte cu președintele Klaus Iohannis.