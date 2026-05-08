Topul subvențiilor în mai 2026: PSD conduce lista încasărilor, urmat de AUR și PNL

Potrivit datelor publicate de AEP, au fost acordat un total de peste 15 milioane de lei, bani care au fost virați în contul a opt partide politice. Banii au fost virați, joi, în contul fiecărui partid.

-Partidul Social - Democrat (PSD) a primit suma de 5.132.812 de lei.

-Partidul Național -Liberal (PNL), suma de 2.794.479 de lei.

-Uniunea Salvați România (USR), 1.983.499 de lei.

-Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), suma de 3.035.113 lei.

-Partidul Mișcarea Populară (PMP), 72.619 lei.

-SOS România: 1.319.397 lei

-Partidul Oamenilor Tineri (POT), 1.063.110 de lei.

-Forța Dreptei, 68.956 de lei.

Subvențiile de la bugetul de stat reprezintă doar una dintre sursele de finanțare ale partidelor. Aceste subvenții sunt acordate pentru a susține funcționarea democrației, prin reducerea influenței banilor privați.

Potrivit Legii 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice, suma aferentă subvențiilor de la bugetul de stat pentru fiecare partid se varsă anual în conturile bancare ale acestora, în funcție de numărul de voturi primite la ultimele alegeri generale, atât pentru Camera Deputaților și Senat, dar și pentru alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale.

