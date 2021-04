Surse: Miniștrii USR PLUS, convocați de Dan Barna la ora 12.00

Lucian Alecu Dan Barna Dan Barna

Vicepremierul dan Barna i-a convocat pe miniștrii USR PLUS într-o ședință, care va avea loc la ora 12.00, în biroul său de la Palatul Victoria, pentru a decide dacă vor participa la ședința Executivului de joi, care este programată la ora 13.00, au declarat, pentru Mediafax, surse din Alianță.

Întâlnirea dintre vicepremierul Dan Barna, lider USR, și miniștrii alianței USR PLUS va avea loc la ora 12.00. Tema discuțiilor va fi participarea sau boicotarea ședinței Executivului, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din conducerea Alianței USR PLUS.

„Intenția noastră este de a nu valida nicio acțiune a premierului Cîțu, dar vom decide la 12.00 cum vom acționa”, potrivit surselor MEDIAFAX.

Alianța USR PLUS a anunțat că Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru și a cerut de urgență o ședință a Coaliției pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premier, după ce prim-ministrul l-a revocat din funcția de ministru al Sănătății pe Vlad Voiculescu.