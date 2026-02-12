Tanczos Barna crede că Bolojan „are toate șansele” să rămână în funcție până la rotativa din 2027

Întrebat joi seara, la EuropaFM, dacă există un scenariu în care Partidul Național Liberal să renunțe la Ilie Bolojan și să vină cu un alt prim-ministru, Tánczos Barna a afirmat că astfel de decizii aparțin partidului, dar a avertizat asupra riscurilor unei noi perioade de instabilitate.

„Nu e momentul să intrăm în astfel de dispute politice și în incertitudine politică. Asta ar însemna să ne întoarcem în Parlament, să avem iarăși o perioadă în care renegociem coaliția sau trebuie iarăși un vot în Parlament. Nu acestea sunt așteptările cetățenilor, nici ale oamenilor de afaceri, nici ale investitorilor”, a spus vicepremierul UDMR la EuropaFM.

Acesta a subliniat faptul că România traversează o perioadă economică dificilă, în contextul unei inflații ridicate și a punctat că „partidele politice ar trebui să înțeleagă că prețul este plătit de cetățeni”.

„Este o perioadă în care nu mai avem acea creștere economică de 3%, de 4%. Vorbim de o creștere de 1% pe anul 2025, cam acolo se va situa, probabil, acest indicator de creștere a PIB-ului. E o perioadă cu inflație foarte mare, din păcate s-au suprapus foarte multe lucruri, anul trecut, după luna august, și, în primul rând, partidele politice ar trebui să înțeleagă că prețul este plătit de cetățeni. Nu ne permitem încă o dată acest lux de a ne certa în fiecare zi, trebuie să găsim soluții. Și atunci, să ne așezăm la masă, să luăm decizii, să le implementăm și să facem mai puține declarații”, a mai spus Tanczos Barna la EuropaFM.



Tanczos Barna: Bolojan a fost singurul care și-a asumat mandatul de premier într-un moment dificil

Referindu-se la stilul de lucru al premierului, acesta a evidențiat faptul că Ilie Bolojan și-a asumat mandatul într-un moment dificil, când nimeni altcineva nu a dorit să preia funcția.

„Dânsul este singurul care, anul trecut, în iulie, și-a asumat acest mandat. De la celelalte partide, nimeni nu a dorit să vină să fie premier, deoarece este o perioadă în care era foarte clar că vor veni decizii nepopulare. Dânsul și-a asumat acest lucru. (…) Este omul care și-a asumat acest lucru, care a avut susținerea coaliției și cu care mergem înainte și lucrăm zi de zi”, a mai spus anczos Barna.

Despre flexibilitatea premierului, vicepremierul a precizat că lucrează zilnic cu acesta și că există dialog, chiar dacă Bolojan este „mai puțin flexibil decât alții”.

„Încerc să-l conving, dacă am impresia că eu am dreptate. Am situații când reușesc, situații când nu reușesc, că nu este un om ușor de convins. Pot să spun că este mai puțin sau mult mai puțin flexibil decât alții, dar este stilul dânsului, era cunoscut acest lucru”, a adăugat Tanczos Barna.

Întrebat dacă Bolojan va prinde rotativa guvernamentală din aprilie 2027 încă în funcție, vicepremierul crede că „are toate șansele”.

„Eu cred în continuare că are toate șansele. Acum, da, sigur, depinde de PNL. Singura formație politică care poate să facă această schimbare este PNL-ul. (…) Sper să reziste și sper să avem mai multă liniște și mai puțină dispută politică”, a conchis vicepremierul Tanczos Barna.

(sursa: Mediafax)