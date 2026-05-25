Capcana numită „Guvernul meu": Cum explică Băsescu fuga partidelor de la Palatul Victoria

Capcana numită „Guvernul meu”: Cum explică Băsescu fuga partidelor de la Palatul Victoria

de Redacția Jurnalul    |    25 Mai 2026   •   21:00
Hepta/Băsescu taxează refuzul marilor formațiuni de a-și asuma Palatul Victoria

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, critică dur partidele aflate în negocieri pentru formarea noului Executiv, susținând că ideea unui „Guvern al președintelui” reprezintă „o capcană”.

Într-o declarație publicată pe Facebook, Băsescu a afirmat că „două partide care își spun mari partide” încearcă să fugă de responsabilitatea redresării țării, pe care „au îngenuncheat-o prin președinții lor, Nicu și Marcel”.

„Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama președintelui. «Guvernul meu», oferit pe tavă de marile partide președintelui, este doar o capcană”, a declarat fostul șef al statului.

Afirmațiile vin în contextul negocierilor tensionate privind formarea viitorului Guvern și al disputelor dintre principalele partide parlamentare privind desemnarea premierului.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: traian basescu guvern partide palatul victoria
