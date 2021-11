UPDATE Schimbare MAJORĂ pe scena politică. Florin Cîțu negociază o eventuală fuziune cu PMP. Ce spune Traian Băsescu

Fondatorul PMP, Traian Băsescu face precizări cu privire la o posibilă implicare a sa în negocierile cu PNL privitoare la o eventuală fuziune.

"Comunicat Cu privire la posibila mea implicare in negocieri dintre PMP si PNL, fac urmatoarele precizari: 1. Din data de 6 decembrie 2020, nu am mai avut nici un fel de implicare in activitatea PMP; 2. Nu detin niciun fel de functie in PMP; 3. Nu am participat si nici nu voi participa la niciun fel de discutii interne cu privire la o eventuala fuziune a PMP cu PNL; 4. Singura activitate politica pe care o desfasor este legata de activitate grupului PPE din Parlamentul European. Va doresc tuturor, sanatate! Traian Basescu", transmite acesta pe Facebook.

UPDATE2 Președintele PNL Florin Cîțu spune că negociază o posibilă fuziune cu PMP.

"Sunt doar negocieri. Nu sunt trase concluziile", a spus acesta.

Totuși, când a aflat că șeful PMP, Cristian Diaconescu a infirmat acest lucru, premierul interimar a spus "Perfect. Atunci, asta e".

Broul Executiv PNL a numit o echipă care să discute o eventuală uniune cu Partidul Mișcarea Populară.

UPDATE1 Președintele PMP, Cristian Diaconescu, neagă fuziunea cu PNL și afirmă că știrile apărute în spațiul public sunt false. Potrivit unor surse politice, liderii PMP au decis să înceapă negocierile pentru ca formațiunea fondată de Traian Băsescu să fie absorbită de Partidul Național Liberal.

”Știrile apărute în spațiul public privind deciziile care ar fi fost luate de PMP privind fuziunea cu PNL, sunt false”, declară Cristi Diaconescu, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a PMP.

Reacția liderului PMP vine după ce surse din conducerea partidului au declarat pentru MEDIAFAX că au decis începerea negocierilor pentru a fuziona prin absorbție cu PNL.

„Am decis să începem negocierile. Și liberalii sunt de acord, că dacă s-ar opune, o parte din aleșii noștri locali ar migra către Orban”, adaugă sursele citate.

ȘTIRE INIȚIALĂ Formațiunea politică fondată de Traian Băsescu va fuziona cu PNL. Liderii PMP au decis începerea negocierilor cu liberalii. Partidul Mișcarea Populară are aproximativ 2.250 de aleși locali.

PMP vrea să fie absorbit de Partidul Național Liberal, au spus pentru MEDIAFAX surse din partid.

Din PNL fac parte foștii liderii ai PDL, printre care Vasile Blaga și Emil Boc, cu care Traian Băsescu s-a certat în urma congresului în care Elena Udrea a pierdut alegerile din partid.

Partidul Mișcarea Populară are aproximativ 2.250 de aleși locali. La ultimele alegeri locale a ratat intrarea în Parlament, nereușind să atingă pragul electoral.

Traian Băsescu spunea în 2013, într-un mesaj pe Facebook, că a văzut rezultatul Convenţiei PDL şi că „modul cum nu au înţeles să fie democraţi” îl face să spună acum „definitiv şi pentru totdeauna”: „Adio, Partid Democrat”.

Mediafax