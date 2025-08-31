Victor Negrescu: România are nevoie de reforme, iar UE se confruntă cu o criză de leadership

x close
de Redacția Jurnalul    |    31 Aug 2025   •   17:00
Sursa foto: Victor Negrescu

Europarlamentarul Victor Negrescu a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că România are nevoie de soluții echitabile pentru redresare economică iar UE se confruntă cu o criză de leadership, subliniind că oamenii politici trebuie să ofere măsuri concrete, nu doar declarații.

Acesta a afirmat, duminică, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie de reforme, în timp ce Uniunea Europeană traversează o perioadă în care lipsește leadership-ul.

Negrescu a atras atenția că politicienii trebuie să aibă în vedere impactul direct al măsurilor asupra oamenilor, arătând că „un venit cu câteva zeci de lei mai mic înseamnă mult pentru foarte mulți”.

„Povara trebuie repartizată echitabil. Datoria oamenilor politici nu este doar să constate, să își facă selfie-uri sau să se lamenteze, ci să ofere soluții credibile și să propună măsuri echitabile”, a scris europarlamentarul.

El a subliniat că în cadrul PES activists România, organizația pe care o coordonează, au fost discutate propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economică, dar și măsuri de simplificare administrativă.

Negrescu a precizat că au fost analizate și principalele teme europene și internaționale, stabilindu-se o direcție legată de viitorul Congres PES și de viitorul buget european pe termen lung.

Discuțiile au avut loc în cadrul Adunării Generale a PES activists România, la care au participat și miniștrii Florin Manole și Bogdan Ivan.

Negrescu a spus că dialogul cu aceștia a fost o ocazie de a analiza soluțiile disponibile, chiar dacă ele sunt limitate de un Parlament fragmentat, atât la nivel național, cât și european.

Subiecte în articol: victor negrescu ue reforme
