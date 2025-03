Victor Ponta nu mai este președintele Comisiei de politică economică din Camera Deputaților

„România are nevoie de competență și de lideri adevărați! Am fost, până astăzi (marți - n.r.), președintele Comisiei de Politică Economică din Camera Deputaților și am exercitat această funcție cu onoare și profesionalism. Am fost informat că, ieri, conducerea PNL, prin vocea domnului Hubert Thuma (șeful de campanie și principalul finanțator al lui Crin Antonescu), a solicitat vehement schimbarea mea din această poziție”, scrie pe Facebook Victor Ponta.

El afirmă că își dorește și este pregătit să fie președintele României!

„Voi pune competența și patriotismul pe primul loc! Voi combate mafiile transpartinice și voi elimina din politică toți reprezentanții și marionetele acestora! Punem România pe primul loc! Așa să ne ajute Dumnezeu”, încheie Ponta.

(sursa: Mediafax)

Gabriel Pecheanu, gabriel.pecheanu@mediafax.ro

Keywords:PONTA, THUMA