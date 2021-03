VIDEO. Ludovic Orban: Proiectul de lege pentru desființarea SIIJ va intra pe ordinea de zi a ședinței de plen de miercuri

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat, că pe ordinea de zi a plenului de miercuri a fost introdus proiectul de lege privind desființarea Secției speciale pentru investigarea infracțiunilor din Justiție.

„E neuzuală participarea preşedintelui Camerei Deputaţilor la reuniunea Comitetului liderilor. De regulă, Comitetul liderilor funcţionează sub conducerea liderului de grup care conduce grupul cel mai numeros. A fost necesară prezenţa mea la Comitetul liderilor de astăzi pentru că liderul de grup al PSD a refuzat pur şi simplu să supună la vot o propunere formulată de domnul Moşteanu şi anume de a introduce pe ordinea de zi a şedinţei de plen de miercuri proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei speciale. Colegii m-au invitat la reuniunea Comitetului liderilor, am condus şedinţa şi am supus la vot această propunere care a fost adoptată. Ca atare, proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei speciale va intra pe ordinea de zi a şedinţei de plen de mâine", a declarat Orban, marţi, la Palatul Parlamentului.