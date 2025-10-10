Viktor Orban, la Cluj Napoca. Premierul Ungariei participă la Congresul UDMR

Liderii politici ai României sunt la Cluj Napoca, vineri. Acolo are loc cel de-al 17-lea congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România.

Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu vor asculta, din sală, liniile politice liniile politice pe care le va trasa Kelemen Hunor.

În cadrul evenimentului, liderul UDMR va prezenta raportul politic, apoi se va adopta un document strategic al Uniunii pentru perioada următoare.

Nu vor lipsi nici discursurile, președintele, premierul și liderul PSD se vor adresa celor prezenți la congres. Invitat este și premierul Ungariei, Viktor Orbán. Evenimentul începe de la ora 11.00.

USR nu va fi reprezentat de liderul formațiunii, Dominic Fritz, ci de ministrul Economiei, Radu Miruță, și președintele USR Cluj, deputatul Oana Murariu, potrivit presei locale.

Precedentul congres a avut loc în aprilie 2023, atunci când a fost reales Kelemen Hunor în funcția de președinte.

Premierul ungar, invitat la Congresul UDMR, a ajuns de miercuri seară la Cluj. Și-a făcut încălzirea cu un vin și-un cântec, într-un restaurant din inima Transilvaniei.

A cântat alături de muzicanți și a închinat în timp ce interpreta versurile unui celebru cântec popular unguresc al cărui mesaj, în română, s-ar traduce: „Noi nu plecăm de-aici”.