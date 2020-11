11.000 de medici, trimiși carne de tun pe frontul COVID

Anunțul Ministerului Sănătății, potrivit căruia Guvernul a aprobat sporuri de până la 85% din salariul de bază pentru personalul medical implicat în lupta cu noul coronavirus, i-a revoltat pe medicii de familie, care spun că veniturile lor au scăzut în medie cu 30% în perioada pandemiei. Ba mai mult, după ce au fost obligați să preia îngrijirea pacienților cu forme mai puțin grave de COVID-19, medicii de familie sunt amenințați acum cu sancțiuni de până la 10% din valoarea contractului.

Sporul pentru personalul medical şi auxiliar care este implicat în îngrijirea pacienţilor cu COVID-19 a fost majorat, la finalul săptămânii trecute, prin OUG şi hotărâre de guvern. Actele normative prevăd „pentru perioada stării de alertă și a celei de urgență acordarea sporului pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase de la 75% până la 85% din salariul de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spitalele unitățile sanitare publice sau din structurile acestora, după caz, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 pe perioada stării de urgență și alertă”, a transmis Ministerul Sănătății. În aceeași perioadă, personalul din serviciile de ambulanță publice va beneficia de un spor de 80%.

„De asemenea, actul normativ prevede că, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către cabinetele medicilor de familie, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală pot aplica sancțiuni graduale, începând cu avertisment la prima constatare, diminuarea contractului cu 5% la a doua constatare și 10% la cea de-a treia”, precizează reprezentanții Ministerului Sănătății.

Ajutorul pentru medicina primară, „zero barat”

Noile prevederi i-au revoltat pe medici, care spun că sunt din nou umiliți și desconsiderați de autorități. Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) acuză reprezentanții Ministerului Sănătății că dezinformează opinia publică și cer demisia ministrului Sănătății. „Alăturăm cererii de demitere a ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, și cererea de demitere a directoarei Direcției Relații cu Presa din Ministerul Sănătății, Oana Grigore”, au scris, pe pagina de Facebook, reprezentanții FNPMF, precizând că „veniturile medicilor de familie și cabinetelor de medicina familiei au scăzut în medie cu 30% în perioada pandemiei, așa cum reiese și din sondajul publicat de FNPMF în luna septembrie”.

„Medicii de familie - zero barat... Nici în epidemia asta cruntă nu am primit o finanțare suplimentară, am avut cheltuieli imense cu dezinfectanți, haine și materiale de protecție (am ținut frontul când policlinicile au fost închise 2 luni)”, spune și un doctor din Satu Mare, adăugând că și „sporul promis pentru situația de urgență a dispărut ușor și treptat pe traseu”.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie precizează că „medicii de familie, asistentele din medicina familiei, alt personal din cabinetele de medicina familiei nu au beneficiat de nici un spor, stimulent de risc sau orice altă formă de recompensă pe perioada pandemiei COVID-19”.

Peste 11.000 de medici de familie sunt înregistraţi în Registrul Național al Medicilor, potrivit Colegiului Medicilor din România.