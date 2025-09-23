x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Social 16% dintre români au încredere în AI și 6% în influenceri când aleg produse sau servicii

16% dintre români au încredere în AI și 6% în influenceri când aleg produse sau servicii

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   13:15
16% dintre români au încredere în AI și 6% în influenceri când aleg produse sau servicii
Sursa foto: Hepta

Doar 16% dintre români au încredere în AI și 6% în influenceri când aleg produse sau servicii online, în timp ce majoritatea se bazează, în continuare, pe familie sau prieteni, potrivit unui studiu recent.

Radiografia eCommerce 2025, studiu ce va fi făcut public în 25 septembrie, arată că, atunci când este vorba de recomandări de cumpărare pentru un produs sau un serviciu online, românii pun pe primul loc, la distanță uriașă față de alte opțiuni, familia și prietenii, cu mai mult de trei sferturi dintre opțiuni.

Unul din șase români mizează pe AI ca încredere, iar pe ultimul loc rămâne o categorie care, cel puțin în România, încă luptă să își demonstreze, prin conversii, eficiența: influencerii se bucură de prioritate ca nivel de încredere în rândul a doar puțin peste 6% dintre români.

„La nivel de eCommerce, românii par să danseze un tango complicat cu tehnologia: o îmbrățișează, dar nu o lasă să conducă prea mult. Potrivit studiului nostru care ne disecă obiceiurile de consum, 19% dintre noi folosim frecvent ChatGPT sau alte AI-uri pentru a compara produse, găsindu-le foarte utile. Alți 32% le încearcă ocazional, iar un sfert sunt curioși, dar încă nu au apăsat butonul”, a declarat Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales.

Cu toate că influencerii nu par să aibă un impact major în decizia de cumpărare, românii demonstrează un nou paradox în tendințele de cumpărare online.

Rețelele sociale influențează comportamentul de cumpărare mai mult decât s-ar crede, iar nu mai puțin de 58,30% dintre respondenți spun că au cumpărat produse doar pentru că le-au văzut promovate pe social media.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: inteligenta artificiala influenceri servicii produse
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri