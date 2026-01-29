Afirmațiile uluitoare ale lui Mario Iorgulescu: "Dacă mă duc la pușcărie, omor oameni!"

Emisiunea, moderată de Dan Capatos pentru Cancan, a fost ștearsă ulterior. Fragmente din interviu au fost însă salvate de spectatori și redistribuite pe TikTok, inclusiv pe contul Cancan, notează dcnews.ro.

Ce spune Mario Iorgulescu despre pedeapsa pentrur accidentul fatal

Mario Iorgulescu contestă vehement severitatea pedepsei cerute de procurori:

„Nu poți să-mi dai 15 ani pentru un accident”, a spus acesta, după ce în interviuri anterioare a negat că a fost sub influența substanțelor interzise atunci când a făcut accidentul mortal.

„Nu eram drogat când am dat interviul pe care l-am dat, jur pe tata și mama că n-am fost drogat în interviul acela”, afirma Mario Iorgulescu.

Confesiuni despre starea psihică

El a vorbit despre starea psihică în carer se aaflă și că nu poate să meargă la închisoare.

"Eu nu sunt apt de pușcărie. Eu ori sunt normal, ori nu sunt normal. Uite, acum de exemplu nu sunt normal și-mi vine să vă omor. Dacă mă duc la pușcărie, omor oameni! Eu sunt nebun”, a afirmat acesta în emisiune.

Ulterior, el a recunoscut că, după interviul pentru Cancan, a consumat alcool și droguri.

"Ce voiai să fac? M-am drogat, am băut de mi-au sărit capacele. Am băut și m-am drogat de toți banii pe care mi i-ați dat voi", a recunoscut Mario.

Explicații și reproșuri

Întrebat de Capatos despre starea sa emoționallă, Mario Iorgulescu a dat vina pe arestul preventiv.

"Am fost ținut în lanțuri 6 ani de zile și nu știam cum să fac să scap, iar când am scăpat, am făcut ce știam eu mai bine", a răspuns acesta.

Prezentatorul i-a reproșat încasarea banilor pentru emisiune, dar Iorgulescu a replicat.

"Nu știam cum să vă fac să vă conving că eu nu sunt așa, dar am făcut astea cu niște bani puțini pe care i-am primit pentru show-ul care a urmat".

Despre accidentul mortal din 2016, în care un tânăr a decedat, Mario a susținut că ar fi fost culpă comună.

"Dacă se respecta legea era culpă comună. Ăla era drogat mort, eu băusem câteva pahare, nu mă drogaseram deloc", a precizat Mario.

Ce spune despre fuga din România

Mario Iorgulescu a afirmat că le-a cerut părinților să rămână în România pentru a-și ispăși pedeapsa.

"Le-am zis de la început, mai bine mă lăsați în țară și-mi făceam pedeapsa. Părinții mi-au spus că muream dacă rămâneam în țară".

La finalul emisiunii, el a oferit o condiție pentru extrădare.

"Dacă îmi dă 4 ani acum, în februarie, eu vin și mă predau singur în România".

Interviul a fost retras fără explicații.