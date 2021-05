ANI a lansat o platformă online pentru declarațiile de avere ale funcționarilor publici

Platforma online e-DAI a fost lansată de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) pentru completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese de către funcționarii publici și demnitari.

Astfel, declaranţii pot completa documentele în orice moment, de acasă sau de la locul de muncă. Pot fi salvate, actualizate sau modificate versiunile înainte de depunere, nefiind necesară trimiterea prin poştă.

Deponenţii se pot ajuta de declaraţiile anterioare ca punct de plecare pentru cea nouă, evitându-se reintroducerea aceloraşi informaţii pentru fiecare perioadă de raportare.

Noul sistem electronic de declarare va contribui la economisirea de resurse financiare şi la limitarea interacţiunilor umane.

Totodată este digitalizat procesul de completare, semnare, transmitere şi publicare a declaraţiilor, păstrând și fluxul obişnuit şi interacţiunile dintre deponent, persoana responsabilă din instituţia publică şi ANI.

Instituțiile unde există persoane ce au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de interese au desemnate persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind aceste declaraţii.

În prima fază, aceste persoane se vor înrola în platformă și vor avea un cont specific și le revine sarcina de a adăuga deponenţii în platformă.

Deponentul va primi pe e-mailul propriu un nume de utilizator şi o parolă, în baza cărora îşi va accesa propriul cont. Acestaîşi va putea completa şi genera declaraţiile utilizând un formular inteligent cu câmpuri standardizate pentru introducerea datelor.

La finalizarea procesului, declaraţiile vor fi semnate electronic cu ajutorul semnăturii electronice calificate. Dacă deponentul nu are semnătură electronică calificată, acesta îşi va completa formularele tot în platforma e-DAI, va imprima şi semna olograf declaraţiile, urmând ca acestea să fie încărcate în platformă.

După semnare, declaraţiile vor ajunge în contul persoanei responsabile care va verifica declaraţiile sub aspectul existenţei eventualelor deficienţe. Ulterior, declaraţiile vor ajunge pe cale electronică în arhiva Agenţiei Naţionale de Integritate şi publicate pe Portal.



ANI precizează că va mai accepta doar până la finalul acestu an declaraţiile semnate electronic prin intermediul noii platforme e-DAI, cât şi pe cele completate şi depuse în format clasic, semnate olograf.

De la 1 ianuarie 2022, toate persoanele prevăzute de lege vor avea obligaţia de a transmite declaraţiile doar semnate electronic prin intermediul platformei.