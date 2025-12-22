Băuturile de Crăciun afectează sănătatea oaselor? Ce spun specialiștii

Deși aceste băuturi sunt asociate cu atmosfera festivă, specialiștii avertizează că un consum ridicat de zahăr poate avea efecte negative asupra sănătății oaselor, anunță Healthline.com.

Nutriționiștii atrag atenția că excesul de zahăr din băuturile de sărbători poate contribui la pierderea calciului din organism. Kezia Joy, nutriționist dietetician și consilier medical, explică faptul că un aport crescut de zahăr determină eliminarea calciului prin urină, reducând astfel resursele necesare pentru menținerea densității osoase. În timp, acest proces poate crește riscul de osteoporoză și fracturi.

Totodată, fluctuațiile frecvente ale glicemiei pot afecta funcționarea vitaminei D, esențială pentru absorbția calciului. Deși cercetările sunt încă limitate, studiile recente sugerează o legătură între nivelurile ridicate de zahăr din sânge și deficitul de vitamina D.

Hannah Anderson, dietetician autorizat, subliniază că fiecare băutură are un impact diferit asupra sănătății oaselor. Ciocolata caldă preparată cu lapte oferă calciu, dar variantele din comerț pot conține între 20 și 30 de grame de zahăr per porție.

În schimb, vinul fiert și cidrul conțin alcool, care poate inhiba absorbția calciului, iar băuturile de tip latte aromat pot ajunge la peste 50 de grame de zahăr per porție, cu beneficii nutriționale minime.

Specialiștii recomandă consumul moderat și alegerea unor alternative mai sănătoase. Ciocolata caldă poate fi preparată din cacao neîndulcită, lapte degresat și cantități mici de îndulcitori naturali. Ceaiurile din mere și condimente, laptele vegetal fortificat neîndulcit sau băuturile cu adaos de proteine și colagen pot oferi savoarea sezonului fără riscuri pentru sănătatea oaselor.

Reducerea zahărului și alegerea ingredientelor bogate în proteine și minerale ajută la menținerea echilibrului nutrițional și la protejarea sistemului osos pe termen lung.

(sursa: Mediafax)