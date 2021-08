Ce spun medicii despre depistarea celor infectați cu ajutorul câinilor

Dr. Virgil Musta, unul dintre medicii care au participat implementarea acestui proiect-pilot de cercetare realizat de Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu și Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, spune că „nu câinii sunt cei care pun diagnosticul”, ci testul RT-PCR.

„În proiect, eu am pus la dispoziție material de la pacienți cu infecție SARS-CoV-2. Adică, persoanelor care veneau la evaluare în spitalul nostru le dădeam să țină sub braț, timp de 5 minute, un tampon steril. Și câinii au fost antrenați să miroasă respectivul miros, în comparație cu alte mirosuri. După antrenamente, am fost chemați la evaluarea câinilor și toți câinii recunoșteau în procent de 100% – unii mai repede, alții puțin mai greu – mostrele de la pacienții cu SARS-CoV-2. Câinii și cei care dresau câinii nu aveau de unde să știe unde sunt mostrele respective, pentru că noi le-am pus aleator. Procedura, din câte știu eu, este că atunci când miros persoanele, ele sunt testate prin RT-PCR, care este gold-standardul în diagnosticul de infecție SARS-CoV-2. Pentru că testul rapid poate să fie negativ, dacă, de exemplu, încărcătura virală este mică. Dar PCR-ul este mai sensibil. S-ar putea ca și câinii să detecteze o cantitate mai mică de virus”.

Dr. Musta nu exclude posibilitatea ca acești câini să miroasă anumite substanțe emanate de organism care ar putea să apară și în alte afecțiuni, nu doar în COVID-19. „Din acest motiv, nu câinii sunt cei care pun diagnosticul. Câinii atrag atenția că există posibilitatea ca persoana respectivă să fie infectată cu SARS-CoV-2 și aceasta este preluată de DSP și se testează prin PCR, în urma căruia se constată dacă a fost cu infecție sau a fost o evaluare fals-pozitivă”, a explicat, pentru Jurnalul, dr. Virgil Musta.

Mirosul corpului, schimbat de metabolismul celular

„Aici discutăm de o posibilitate de orientare rapidă, care, bineînțeles, nu înlocuiește varianta tradițională de testare PCR, în primul rând, dar și testele rapide antigenice. Simțul mirosului este mult mai bine dezvoltat la câini decât la oameni – știm bine acest lucru – și se pleacă de la ideea că acești câini, care sunt antrenați, pot depista și droguri, și explozibili, se spune că pot depista anumite boli, cum este diabetul sau cancerul – sunt astfel de studii. Dacă vorbim de infecția cu SARS-CoV-2, se spune că oamenii care sunt infectați cu coronavirus emit anumite mirosuri prin respirație. Aici e vorba despre anumite modificări ale metabolismului celular și, practic, aceste mirosuri pot fi percepute de către câini”, a spus, pentru Jurnalul, dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director medical al Institutului „Matei Balș” din București.

Rămâne „o metodă orientativă”

Medicul a explicat și cum și-au dat seama oamenii de știință că persoanele infectate cu coronavirus emit anumite mirosuri „Au măsurat, practic, prin spectometre de masă, deci aparate speciale, care fac o diferență. Și au văzut că există aceste mirosuri (n.r. – date de modificări ale metabolismului celular) în proporție mult mai mare la cei infectați versus cei care nu sunt infectați cu SARS-CoV-2”, ne-a spus dr. Marinescu, subliniind că depistarea celor infectați cu SARS-CoV-2 cu ajutorul câinilor rămâne „o metodă orientativă”.

Practic, dacă unei persoane depistate de câini ca fiind infectată i se face un test RT-PCR și acesta este negativ, nu ar trebui să se pună problema carantinării/izolării persoanei respective, consideră medicul.

„Încercăm să găsim metode noi, care ar putea să folosească în viitor. Până la urmă, sunt lucruri la nivel de studiu. Adică sunt studii pe care le facem acum, în viața reală, încercând să facem niște comparații. Nu înseamnă că o să înlocuiască testarea, înseamnă doar că ar putea să ne orienteze și să mergem mai departe. Acești câini ar putea să fie folosiți și în alte situații, nu doar în aeroport. Cum se întâmplă și la droguri: câinii nu înlocuiesc testele oficiale”, a concluzionat medicul.

Potrivit dr. Marinescu, există riscul ca și câinii dresați să detecteze mirosul de COVID să se infecteze, la rândul lor, însă aceștia fac, în general, forme ușoare de boală.

„Depinde cât de lung este contactul (n.r. – cu persoana infectată), dacă este un spațiu închis, sigur, există acest risc. Dar s-a văzut că la câini riscul de a face o formă severă este extrem de mic. De obicei, ei sunt fie asimptomatici, fie nu se infectează deloc”.

„Este o metodă orientativă, care bineînțeles că dă și rezultate fals-negative sau fals-pozitive. E strict pentru orientare, face un filtru rapid la acel moment, nu înseamnă că înlocuiești testarea în acest fel”

Dr. Adrian Marinescu, director medical la Institutul „Matei Balș”