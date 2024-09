Copiii sunt traumatizați de interacțiunile cu mediul online: fericirea măsurată în like-uri

Cel mai recent studiu realizat de Organizația „Salvați Copiii” arată că în ultimii doi ani, unul din trei copii cu vârsta între 8 și 17 ani a prezentat o formă de tulburare emoțională, precum anxietate sau depresie, cauzată de expunerea îndelungată la rețelele de socializare. „Intervalul de vârstă în care utilizarea rețelelor sociale devine semnificativă este între 5 și 10 ani”, arată specialiștii organizației.

Părinții acestor copii și adolescenți recunosc faptul că observă schimbări grave în comportamentul acestora. Elvira, unul dintre părinții care se confruntă cu acest fenomen, are 42 de ani și a explicat că uneori are impresia că fericirea fiicei ei se măsoară în like-urile pe care le primește. „M-am tot gândit ce or însemna numerele alea pentru ea… Îmi pun des întrebări despre cum aș putea să îi mai ofer o viață care să o facă fericită”, a explicat aceasta echipei de cercetare a ONG-ului.

Psihologii au arătat, încă din primii ani în care rețelele de socializare au luat amploare, în întreaga lume, că fenomenul adicției este cel mai grav și se răspândește ca o molimă, afectând mai ales persoanele slabe din punct de vedere psihologic, iar la vârste fragede, această adicție este mai periculoasă decât în cazul persoanelor adulte.

Ceea ce au mai explicat psihologii, analizând evoluția anxietății persoanelor care devin dependente de socializarea online, este faptul că discrepanța dintre viața privată a individului și falsul din mediul online duce la depresie, în foarte scurt timp. Mai sunt și probleme legate de dedublarea personalității, dezvoltarea unor psihoze, mitomanie, până la disonanță cognitivă și borderline.

Lipsa concentrării, izolarea socială, insomnii

„Anxietatea și depresia la copii și adolescenți se manifestă tot mai des în contextul utilizării rețelelor sociale. Anxietatea aduce cu ea frici intense, neliniște și dificultăți de concentrare, iar depresia se identifică prin tristețe profundă, retragere și pierderea interesului pentru activități. Mulți dintre copii ajung în terapie cu simptome precum lipsa concentrării, izolarea socială, insomnii sau scăderea stimei de sine. Aceste stări le afectează viața de zi cu zi, de la performanța școlară până la relațiile cu cei din jur, și necesită intervenție specializată pentru a învăța să gestioneze emoțiile sănătos.”, explică Mihaela Dinu, psiholog clinician Salvați Copiii.

Cerceterea mai arată că 48,3% dintre copii petrec peste 6 ore pe zi online, în cazul unei zile libere, fie că vorbim de sfârșitul de săptămână sau de vacanță, conform datelor colectate în cadrul cercetărilor derulate de Organizația Salvați Copiii, majoritatea acestui timp fiind dedicat rețelelor sociale. Acolo, tinerii sunt expuși presiunii de a se compara constant cu ceilalți și de a câștiga aprobarea prin like-uri și comentarii, ceea ce amplifică sentimentele de inadecvare și frustrare și poate duce la tulburări emoționale semnificative. Majoritatea copiilor afirmă că valorile sau interesele lor găsesc o confirmare în conținutul întâlnit pe rețelele sociale, 57% dintre ei declarând că social media îi ajută să își vadă defectele.

„Creșterea alarmantă a cazurilor de tulburări emoționale în rândul copiilor și adolescenților, cauzată de utilizarea excesivă a rețelelor sociale, este o problemă care necesită atenție imediată. Este necesar să promovăm alternative sănătoase de petrecere a timpului liber pentru copii, împreună cu părinții.”, explică Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Organizației „Salvați Copiii”.

Mai grav este faptul că alte studii anterioare au arătat că nici măcar atunci când se constată de către părinte că pericolul la care se expune copilul în contact cu mediul online, părintele nu consideră neapărat necesar să-l îndepărteze pe copil de mediul online.

Cazul „Balena Albastră”

Un exemplu concret am prezentat, în Jurnalul, în anul 2017, când luase amploare inclusiv în România fenomenul „Balena Albastră” - jocul care omora copii -, iar părinții care au declarat, pentru Jurnalul, că au copii dependenți de internet și înțeleg faptul că există pericolul ca aceștia să intre în „jocul morții”, nu le pot interzice să folosească în continuare telefoanele sau laptopurile pentru a petrece foarte mult timp pe rețelele de socializare.

Cei mai mulți au spus că vor încerca să le explice că trebuie să se ferească de astfel de fenomene, însă puțini știu cum ar putea să-și educe copiii în acest sens. Pentru a-și putea ajuta copiii, părinții au nevoie ei înșiși de sprijin din partea specialiștilor.

Cursuri gratuite pentru părinți și profesori

Organizația „Salvați Copiii” vine și cu o soluție, pentru cei care vor să afle cum se pot apăra de aceste fenomene nocive și cum ar putea să-i educe pe cei mici. În colaborare cu NEPI Rockcastle, ONG-ul lansează o campanie națională de conștientizare și educare, destinată copiilor și adolescenților, precum și părinților și profesorilor, pentru a combate efectele nocive ale consumului în exces de social media.

Campania „Poveștile perfecte nu au filtre” include o serie de conferințe, activități interactive și resurse educaționale menite să dezvolte gândirea critică și să îi ajute pe copii să gestioneze emoțiile negative cauzate de presiunile online.

Conferințele gratuite „Cum să îi ghidăm pe adolescenți să își protejeze identitatea online?” se vor desfășura în lunile septembrie și octombrie, în orașele Satu Mare, Timișoara, Craiova, Galați și Brăila. Evenimentele dedicate părinților, cadrelor didactice și specialiștilor care lucrează cu copiii vor reuni peste 1.000 de participanți și vor include discuții cu psihologi ai Salvați Copiii, influenceri și specialiști în securitate online.

Alături de aceștia, participanții vor putea afla despre cum se poate crea un mediu online sănătos pentru copii și vor avea ocazia să învețe strategii pentru a sprijini tinerii să navigheze mai sigur și mai conștient în mediul online. Pentru a susține acest demers, Salvați Copiii România pune la dispoziție un pachet de resurse educaționale, disponibile pe portalul Ora de Net al organizației, www.oradenet.ro, care include ghiduri, planuri de lecție și materiale video pentru profesori și părinți.

AI schimbă comportamentul consumatorului

Este de remarcat și faptul că inițial, aceste rețele erau strict de socializare, însă importanța care li s-a alocat și faptul că au fost redenumite și practic impuse în mentalul colectiv drept „rețele sociale” a dus la o accentuare a dependenței de „viața online” care acum este parte a vieții cotidiene a indivizilor. Universitățile din întreaga lume au introdus cursuri speciale despre sociologia mediului virtual, unde se studiază comportamente în mediul online, iar marketingul, publicitatea și comunicarea au acum reguli noi, bazate pe aceste rețele și pe publicul lor.

Chiar și Inteligența Artificială a fost programată astfel încât să preia și să analizeze comportamentele publicului din mediul online, dar și să creeze trenduri și schimbări de comportament al consumatorului, astfel încât contribuie la adicție.

Toate aceste intruziuni în viața personală a individului care devine dependent de mediul virtual afectează inclusiv comportamentul adulților, dar mai ales pe cel al copiilor, de unde rezultă tulburările emoționale grave în rândul acestora.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹