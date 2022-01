Crimă CUMPLITĂ în Marea Britanie. Un copil român de 5 ani a fost ucis în plină zi

Vecinii au povestit cum mama băiatului, Cristina, a strigat: "Copilul meu! Copilul meu! Sunați poliția!" în timp ce alerga la un magazin din apropiere pentru a cere ajutor.

„Am auzit țipete și strigăte, iar mama a intrat în magazin spunând că i-a fost luat copilul. „Ea spunea „Copilul meu, copilul meu” și spunea în mod repetat „Sunați poliția. A fost un coșmar!”, spune o persoană, care nu a vrut să-și dezvăluie identitatea, scrie express.co.uk/.

Poliția a efectuat anchete din casă în casă.

"Cordonul de poliție este și mai mare. Au bătut la uși și tocmai a fost o nebunie", explică un vecin. Tatăl copilului, Dorin, era la serviciu când copilul a fost atacat.

"Am prieteni care locuiesc pe strada unde a murit băiatul. Mi s-a spus că a fost înjunghiat. Pur și simplu, nu pot să cred", precizează o altă vecină.

Poliția din West Midlands a spus că suspectul este cunoscut de familia băiatului.

O rudă a spus: „Mario a fost un băiat foarte fericit. Cel mai fericit băiat pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Nu a fost nicio problemă, niciodată. Era un băiat atât de bun. Îi plăcea să meargă la școală, îi plăcea să învețe și să vorbească despre asta. A fost un copil genial. Părinții lui sunt devastați", povestește o rudă a familiei.

„Când am ajuns la fața locului, am văzut un băiat de numai 5 ani, cu răni multiple. În pofida eforturilor ample ale polițiștilor și paramedicilor, din păcate, nu s-a putut face nimic pentru a-l salva. Familia sa a fost informată, părinții lui sunt ajutați. Am arestat o femeie de 49 de ani, despre care se știe că ar fi o cunoștință a familiei", a declarat inspectorul de poliție, Ronan Tyrer.

Suspectul a fost arestat joi.

„La sosire, echipajele au descoperit un băiat în stare gravă. El primea deja asistență medicală de la colegii din poliție. Personalul de la ambulanță a început imediat să administreze suport vital avansat, dar din păcate - în ciuda eforturilor tuturor - a devenit evident că nu se putea face nimic pentru a-l salva pe băiat și a fost confirmat decesul la fața locului”, spune un purtător de cuvânt al Serviciuluii de Ambulanță din West Midlands.