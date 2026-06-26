Vacanța nu e pentru dormit. Dr. Răzvan Lungu: „Somnul excesiv poate avea efectul opus celui dorit” 

Vacanța de vară este, pentru mulți dintre noi, perioada ideală pentru relaxare, recuperare după lunile aglomerate de muncă și încărcarea bateriilor pentru restul anului. „Somnul de calitate în această perioadă este esențial”, spune dr. Răzvan Lungu, medic specialist pneumologie cu competențe în somnologie, care avertizează însă că una dintre cele mai frecvente greșeli este încercarea de a „recupera” în vacanță orele de somn pierdute de-a lungul anului. Deși poate părea o soluție firească, dormitul excesiv poate deregla ceasul biologic și poate face mai dificilă revenirea la rutina obișnuită după concediu, explică specialistul.

„Vacanța de vară este momentul pe care îl așteptam cu toții pentru a ne odihni sau pentru a explora. Dacă scopul dumneavoastră este cel de a vă relaxa și a vă încărca bateriile pentru perioada următoare, somnul de calitate în această perioadă este esențial”, spune dr. Răzvan Lungu, care explică pentru cititorii Jurnalul ce putem face pentru a dormi mai bine în vacanță.

„Dacă ați acumulat o datorie importantă de somn anterior vacanței, din diverse motive, poate credeți că acum aveți o ocazie bună pentru a recupera somnul pierdut. Din păcate, dormind suplimentar în vacanță poate să deregleze ceasul dumneavoastră interior, iar când vă veți întoarce din vacanță va fi greu să vă readaptați.

O soluție ar fi să nu prelungiți cu mai mult de o oră pe zi durata de somn în vacanță, comparativ cu programul de somn obișnuit, iar dacă dormiți la prânz, durata somnului să nu depășească 15-30 de minute.

Pentru a evita totuși această situație, cea mai bună rezolvare este să vă reglați programul zilnic obișnuit, astfel încât să dormiți cel puțin 7-8 ore pe noapte”, ne-a explicat pneumologul.

„Nu este eficient să recuperați somnul pierdut, în vacanțe sau în weekend, dacă apoi vă întoarceți la același program nepotrivit de somn, în timpul săptămânii” Dr. Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog

Zgomotul, canicula și alcoolul - dușmanii somnului

Și alegerea nepotrivită a locului de cazare, consumul de alcool înainte de culcare, mesele copioase de seară sau lipsa mișcării pot reduce semnificativ calitatea odihnei.

„Alegeți-vă cu grijă locul de cazare, astfel încât să fie cât de cât apropiat de condițiile dv. de somn din fiecare noapte, în funcție de preferințele personale. De exemplu:

- Evitați locațiile aglomerate, dacă știți că acasă vă treziți la cel mai mic zgomot. Dacă acest lucru nu este posibil, folosiți dopuri antifonice.

- Asigurați-vă că aveți o blocare eficientă a luminii exterioare în camera rezervată, cu draperii opace, iar dacă acest lucru nu este posibil luați-vă o mască pentru somn.

- Aveți în vedere că somnul de calitate are loc la temperaturi mai mici de 24 de grade C și că este nevoie să aerisiți bine camera pentru a vă trezi odihniți.

- Evitați să consumați alcool cu 3-4 ore înainte de a adormi sau mesele de seara însemnate cantitativ.

- Dacă veți călători într-o zonă cu umiditate scăzută, puteți folosi un umidificator de cameră portabil. Aerul uscat ne poate afecta serios mucoasa nazală pe timpul nopții și, în acest fel, poate să scadă calitatea somnului.

- Nu renunțați complet la mișcare! Mișcarea zilnică este necesară pentru inducerea unui somn de calitate (ciclism, înot, alergare ușoară și chiar plimbările lungi). Evitați, totuși, efortul fizic intens cu două ore înainte de culcare”, recomandă medicul.

Reguli simple care favorizează odihna

Păstrarea rutinei pe care o avem înainte de a adormi ajută: „Orice schimbare în aceasta rutină vă va face să adormiți mai greu și, astfel, vă veți întoarce din vacanță mai obosiți decât înainte de aceasta. 20 de minute de relaxare înainte de a intra în pat sunt recomandate indiferent de situație. Puteți lua în vacanță lucruri personale - cum ar fi: perna sau pătura preferată, cana de cafea din fiecare zi, o fotografie cu cei dragi - pentru a vă adapta mai ușor noului mediu de somn”, mai spune specialistul.

Celor care călătoresc în zone mai îndepărtate și schimbarea semnificativă de fus orar le afectează somnul (jet-lag sau sindromul de decalaj orar), specialistul în somnologie le recomandă:

- „alegeți-vă un zbor care aterizează în cursul serii și apoi încercați să adormiți la ora 22.00;

- expuneți-vă pe cât de mult posibil la lumina naturală - aceasta modifică secreția naturală de melatonină, iar ceasul dvs. interior se va adapta mai ușor;

- băuturile ce conțin cofeină sunt recomandate, însă doar în prima jumătate a zilei! Cofeina se poate elimina cu dificultate, iar dacă este consumată după ora prânzului poate interfera cu inducerea somnului; același lucru este valabil și în cazul alcoolului.

- dacă știți că aceste remedii naturale nu funcționează în cazul dv., discutați cu medicul despre posibilitatea de a vă prescrie medicamente cum ar fi Melatonina”.

Semnele aparent banale ce ar trebui să ne trimită la medic

Vacanța nu înseamnă doar relaxare, ci poate să scoată la iveală și probleme de sănătate care trec neobservate în viața de zi cu zi, fiind un bun prilej de a fi atenți la semnalele pe care ni le transmite organismul.

„Adresați-vă unui medic somnolog dacă:

- sforăiți, iar cei ce vă văd dormind observă că aveți pauze ale respirației în timpul somnului. Puteți suferi de Sindromul de Apnee în Somn (SAS), care trebuie diagnosticat și tratat. De asemenea, dacă observați că sunteți obosit la volan pe distanțe lungi, dacă ațipiți în situații monotone (citiți, priviți la TV, după masa de prânz), este posibil să suferiți de SAS.

- somnul din vacanță este mai bun decât cel de acasă. Este posibil ca mediul de somn de acasă să fie nepotrivit sau să aveți o rutină a somnului neadecvată. De asemenea, pacienții ce suferă de insomnie psiho-comportamentală pot dormi mai bine în deplasări, iar vacanța poate fi o confirmare a acestei patologii”, ne-a explicat dr. Lungu.

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