Efectul surprinzător al combinației dintre două medicamente: accelerează pierderea în greutate 

Un studiu recent, condus de cercetătorii de la Mayo Clinic, a relevat faptul că femeile aflate în postmenopauză au obținut rezultate cu mult mai bune în procesul de slăbire, dacă au asociat terapia hormonală specifică menopauzei cu un medicament popular utilizat în tratarea obezității.

La mijlocul vieții, foarte multe femei se confruntă cu creșterea în greutate, iar riscul de a dezvolta obezitate crește în timpul tranziției către menopauză, contribuind, în același timp, la un risc cardiometabolic crescut.

Tirzepatida - un medicament pe bază de GLP-1, vândut sub denumirile comerciale Mounjaro sau Zepbound - „este cel mai eficient medicament pentru obezitate de până acum”, potrivit oamenilor de știință, care au vrut să vadă dacă acest tratament pentru gestionarea greutății este influențat în vreun fel de terapia hormonală specifică menopauzei.

Astfel, cercetătorii de la Mayo Clinic și Wayne State University au analizat date de sănătate de la 120 de femei cu vârste de peste 50 de ani, supraponderale sau cu obezitate, care foloseau tirzepatidă, starea lor de sănătate fiind monitorizată timp de 18 luni.

Dintre cele 120 de participante la studiu, 40 luau și terapie hormonală (orice tip de terapie hormonală pentru menopauză) împreună cu medicamentul, în timp ce 80 foloseau doar tirzepatidă.

Diferență semnificativă între cele două grupuri

Rezultatele au arătat o diferență notabilă între cele două grupuri. Astfel, după 15 luni de tratament, participantele care utilizau și terapia hormonală specifică menopauzei au înregistrat o pierdere totală a greutății corporale mult mai mare decât cele care nu utilizau terapia hormonală.

Mai exact, femeile care au luat atât medicamentul pentru slăbit, cât și terapie hormonală au pierdut în medie 19,2% din greutatea corporală inițială, comparativ cu 14% în rândul celor care au folosit doar tirzepatidă.

Deși la prima vedere nu pare foarte mare, această diferență de 5,2 puncte procentuale „este semnificativă statistic”, potrivit autorilor studiului, iar o pondere mare a grupului care a combinat cele două tipuri de medicamente a obținut o pierdere totală în greutate de 30% - 35%, în 15 luni.

De asemenea, ambele grupuri au prezentat îmbunătățiri ale glicemiei, tensiunii arteriale și concentrației enzimelor hepatice, cu reduceri suplimentare ale presiunii diastolice și ale concentrațiilor de trigliceride la femeile care au utilizat terapia hormonală.

Aceste constatări preliminare se alătură rezultatelor unui alt studiu din 2024 - realizat de o parte dintre oamenii de știință care făcut această cercetare -, care a găsit avantaje similare atunci când terapia hormonală pentru menopauză a fost combinată cu semaglutida, un alt medicament de tip GLP-1.

Cercetătorii au constatat atunci că, după 12 luni, o proporție mai mare de femei aflate la postmenopauză care au utilizat semaglutidă și terapie hormonală au obținut o pierdere totală în greutate cu 10% sau mai mult decât cele care au luat doar medicamentul GLP-1.

Sunt necesare studii mai ample

Autorii noului studiu vor acum să demareze studii mai ample (controlate, randomizate) asupra combinației dintre cele două terapii, pentru a vedea dacă această aparentă sinergie medicamentoasă rezistă unor testări mai elaborate și provoacă, într-adevăr, o pierdere în greutate semnificativ mai mare.

„La femeile aflate în postmenopauză cu supraponderalitate sau obezitate, utilizarea concomitentă a terapiei hormonale a fost asociată cu o pierdere în greutate mai mare și rezultate cardiometabolice îmbunătățite în timpul tratamentului cu tirzepatidă. Aceste constatări sugerează că terapia hormonală ar putea spori efectele terapeutice ale tirzepatidei la această populație”, conchid autorii cercetării.

„Amploarea acestei diferențe justifică studii viitoare care ar putea ajuta la clarificarea modului în care medicamentele pentru obezitate pe bază de GLP-1 și terapia hormonală pentru menopauză pot interacționa”, spune Regina Castaneda, autoarea principală a studiului și cercetătoare la Centrul pentru Cercetarea Sănătății Femeii al Clinicii Mayo.

„Milioane de femei se luptă cu creșterea în greutate la mijlocul vieții”

Menopauza este o perioadă de tranziție care aduce schimbări generale și schimbări hormonale profunde în corp și creier. Tranziția și efectele ulterioare pot duce la o serie de simptome fizice neplăcute, inclusiv: oboseală, bufeuri, transpirații nocturne și somn necorespunzător.

Terapia hormonală pentru menopauză poate fi utilizată pentru a gestiona aceste provocări și poate oferi o oarecare protecție împotriva bolilor asociate menopauzei, cum ar fi osteoporoza și bolile de inimă. Deși unele studii sugerează că terapia de substituție poate ajuta la prevenirea creșterii în greutate mai târziu în viață, nu este clar dacă sau cum poate promova pierderea în greutate.

„Milioane de femei se luptă cu creșterea în greutate la mijlocul vieții, iar realitatea este că nu știm care este răspunsul”, a spus Castaneda, în toamna anului trecut, la Reuniunea Anuală a Societății de Menopauză, unde a vorbit despre rezultatele recente ale echipei sale.

Potrivit oamenilor de știință, creșterea în greutate este frecventă la femeile aflate la pre și postmenopauză și este, de asemenea, frecventă la cele cu probleme reproductive care le afectează ovarele și uterul. Pacientele cu sindromul ovarelor polichistice, de exemplu, sunt mai predispuse la probleme cu insulina, ceea ce poate crește riscul de diabet zaharat de tip 2 și poate duce la creșterea în greutate.