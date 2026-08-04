Elevii din Voluntari au participat la cursurile de vară ale Academiei Da Vinci, în cadrul proiectului „Voluntari de Viitor”

Pe parcursul programului, copiii au participat la cursuri de public speaking și argumentare, educație financiară și responsabilitate economică, echilibru emoțional, educație culturală, branding personal și responsabil, teatru și expresie scenică, precum și tehnici de bază privind utilizarea inteligenței artificiale. Activitățile au îmbinat exercițiile practice cu metode interactive de învățare, punând accent pe comunicare, creativitate, gândire critică, colaborare și dezvoltare personală.

Bogdan Ionescu, directorul educațional al Academiei Da Vinci, a declarat: „Ne-am propus să le oferim copiilor competențe pe care școala le atinge prea puțin, dar de care vor avea nevoie toată viața: să comunice, să gândească critic, să își gestioneze emoțiile, să înțeleagă valoarea banilor, să folosească responsabil noile tehnologii, să își descopere creativitatea și să aibă încredere în propriile forțe. Acesta este, în esență, rolul Academiei Da Vinci: să pregătească tineri capabili să facă față provocărilor viitorului.”

La rândul său, Monica Vîlcu, trainer al Academiei Da Vinci, a subliniat: „Fiecare copil are un ritm și un talent propriu. Cel mai important este să îi oferim contextul în care să capete încredere, să își exprime ideile și să descopere că poate realiza mai mult decât credea. Aceste experiențe îi ajută să se dezvolte armonios și să privească viitorul cu mai mult curaj.”

Participarea elevilor la cursurile de vară ale Academiei Da Vinci completează obiectivele proiectului „Voluntari de Viitor”, oferindu-le oportunitatea de a dobândi competențe practice și de a-și dezvolta aptitudini care îi vor ajuta atât în parcursul educațional, cât și în viața de zi cu zi.