"Ianuarie, pe uscat”, fenomen social pornit din Marea Britanie

Lansată în urmă cu un deceniu ca o inițiativă de sănătate publică, de către un ONG din Marea Britanie, „Dry January” a devenit un adevărat fenomen social, cu milioane de participanți din întreaga lume.

În timp ce consumul unei cantități mici de alcool este asociat cu beneficii pentru sănătate pentru unele persoane, o cantitate mai mare, ca și consumul pe termen lung, poate duce la probleme de sănătate - atât fizice, cât și mentale -, în special în rândul adulților în vârstă. Leziunile hepatice și cardiace, un risc mai mare de cancer, un sistem imunitar slăbit, problemele de memorie și tulburările de dispoziție se regăsesc pe lista problemelor comune, în cazul consumatorilor de alcool.

Studii privind consumul de alcool în perioada COVID-19 au arătat că oamenii au băut mai mult în timpul pandemiei, iar dacă peste asta se sprapun și perioade cu mai multe sărbători, cum sunt iarna, consumul de alcool poate scăpa cu ușurință de sub control.

„Dependența se furișează în tine”, spune Tommie Trevino, navigator de pacienți și consilier pentru abuzul de substanțe în cadrul centrului medical asociat Universității Davis din California, citat de medicalxpress.com . „Când cineva începe să se întrebe dacă are o problemă, îi sugerez să se abțină timp de 30 de zile”, mai spune acesta.

Iar luna aceasta este exact momentul potrivit ca oamenii să accepte o provocare, lansată cu un deceniu în urmă, denumită „ianuarie, pe uscat”, prin care toate băuturile alcoolice sunt eliminate timp de 31 de zile.

Femeile, mai afectate decât bărbații

Consumul excesiv de alcool este nesănătos pentru toată lumea, însă potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (ECDC), riscurile sunt mai mari în cazul femeilor. Chiar dacă bea cantități comparabile cu un bărbat, corpul unei femei absoarbe, în general, mai mult alcool și are nevoie de o perioadă mai lungă să îl elimine.

Astfel, femeile care beau sunt mai vulnerabile la leziuni ale creierului și inimii decât bărbații, potrivit studiilor științifice menționate de specialiștii Universității californiene Davis. De asemenea, alcoolul crește riscul de cancer al gurii, gâtului, esofagului, ficatului, colonului și sânului în rândul femeilor, iar riscul lor de ciroză și alte boli hepatice legate de alcool este mai mare decât în cazul bărbaților. Totodată, femeile prezintă un risc mai mare de a dezvolta o dependență de alcool decât bărbații.

Ce avantaje sunt

O lună de abstinență de la alcool vine cu avantaje mari pentru toată lumea, spune Tommie Trevino, chiar și pentru băutorii de cursă lungă. Printre beneficiile imediate pentru sănătate, se numără:

pierdere în greutate;

un somn mai bun;

starea de spirit îmbunătățită și nivel crescut de energie;

scăderea unor factori de risc legați de cancer, a rezistenței la insulină și a tensiunii arteriale;

mai multă activitate fizică (datorită energiei crescute);

dietă mai bună (mai puține calorii goale);

reducerea grăsimilor hepatice și a zahărului din sânge.

Sfaturi de la Harvard pentru un „ianuarie, pe uscat” de succes

Pentru cei obișnuiți să bea seară de seară un pahar cu alcool, sau chiar 2-3, o lună poate părea o perioadă lungă, însă oamenii de știință consideră că mulți pot avea succes. Cu toate acestea, este posibil ca o parte dintre ei să aibă nevoie de o mână de ajutor pentru a rămâne „pe uscat”, spun specialiștii de la Harvard, care au încropit și câteva sfaturi:

Găsiți o băutură non-alcoolică substitutivă. Pentru situații sociale sau atunci când tânjești după un cocktail după o zi lungă, apelează la băuturi fără alcool, cum ar fi apă carbogazoasă sau versiuni non-alcoolice ale băuturilor alcoolice. Berea sau vinul non-alcoolice pot fi, de asemenea, o opțiune, dar unele mărci conțin în continuare până la 0,5% alcool, așa că verificați eticheta. „Zahărul este adesea adăugat la aceste băuturi pentru a îmbunătăți gustul, așa că încercați să le alegeți pe cele care au un conținut scăzut de zahăr", este recomandarea psihologului specializat în dependențe Dawn Sugarman, de la Spitalul McLean afiliat la Harvard.

Evitați ispitele. Scapă de alcoolul din casă, iar când ești invitat la casa cuiva, adu-ți băuturile non-alcoolice cu tine.

Creați un grup de asistență. Spune-le prietenilor și familiei despre intențiile tale și încurajează-i să te responsabilizeze. Și mai bine, ia pe cineva să facă provocarea cu tine.

Utilizați aplicația Try Dry. Această aplicație gratuită vă ajută să vă urmăriți consumul de alcool, să vă stabiliți obiective personale și oferă informații motivaționale, cum ar fi caloriile și banii economisiți prin renunțarea la alcool. Aplicația poate fi utilizată, de altfel, și în restul anului, de toți cei care vor să diminueze cantitatea de băuturi alcoolice consumate.

Nu renunțați. Dacă „aluneci”, nu te simți vinovat, doar reîncepe a doua zi.

Cercetări ale Universității din Sussex (Marea Britanie), publicate în 2020, au constatat că cei care s-au înscris la campania „ianuarie, pe uscat” folosind aplicația gratuită Try Dry au avut șanse duble de a încheia o lună complet fără alcool, în comparație cu cei care au încercat să evite alcoolul pe cont propriu.

Milioane de adepți

În 2013, primul an al campaniei „Dry January” susținută de Alcohol Change UK, s-au înscris circa 4.000 de persoane din Marea Britanie. În 2015 a fost aprobată de Agenția de Sănătate Publică din Anglia, ceea ce a dus la o popularitate mai mare și la o creștere constantă a numărului participanților, de la an la an. În prezent, campania are parteneri oficiali în Elveția, Germania, Norvegia, Franța și SUA, însă a fost adoptată și de alte organizații din Europa și America. Astfel că milioane de oameni din toate colțurile lumii acceptă în prezent această provocare. Sunt și țări - cum ar fi Republica Cehă și Canada, spre exemplu - unde se militează pentru luna februarie „pe uscat”.

Lansată în urmă cu un deceniu ca o inițiativă de sănătate publică în Regatul Unit, practica a câștigat popularitate nu doar în Europa, ci și peste Ocean. Un sondaj național realizat în SUA, în 2022, a arătat că până la 35% dintre adulții americani în vârstă care obișnuiesc să bea au reușit să se abțină de la băutură, astfel, în ianuarie anul trecut.