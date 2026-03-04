I.C. Fundeni lansează campania „Ficat Sănătos pentru Inimă Sănătoasă”

Inițiativa s-a aliniat demersurilor internaționale promovate de World Obesity Federation și susține o schimbare de paradigmă: trecerea de la stigmatizare și culpabilizare individuală la intervenție medicală coordonată, multidisciplinară și centrată pe pacient.

Recunoscută la nivel global drept boală cronică multifactorială, obezitatea are implicații majore metabolice, cardiovasculare, hepatice, endocrine, digestive și psihologice. În România și la nivel mondial, prevalența este în creștere accelerată, cu impact semnificativ asupra sistemelor de sănătate.

Potrivit datelor publicate în Atlasul 2024 al World Obesity Federation aproximativ 70% dintre adulții români au un indice de masă corporală crescut, iar 38% trăiesc cu obezitate. Iar previziunile arată că până în 2030, peste 10,8 milioane de adulți din România ar putea avea un IMC (indice de masă corporală) crescut. În plus, excesul ponderal este asociat anual cu peste 8.000 de decese premature și peste 208.000 ani de viață trăiți cu dizabilitate.

În 2030, peste10,8 milioane de adulți români vor avea un indice de masă corporală crescut

În paralel, la nivel global, aproximativ 30% dintre adulți suferă de steatoză hepatică asociată disfuncției metabolice (MASLD), afecțiune strâns legată de obezitate și diabet zaharat tip 2.

Pe de altă parte, cele mai recente statistici arată că, la nivel mondial 1 din 3 adulți, 1 din 4 adolescenți și 1 din 8 copii prezintă ficat steatozic (denumit înainte „ficat gras”), în strânsă legatură cu creșterea prevalenței obezității și sindromului metabolic. Studiile arată că obezitatea juvenilă se află în creștere în lume, dar și în România, reprezentând una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică, cu consecinte pe termen lung.

Conform datelor publicate în 2022 de către Institutul National de Sănătate Publica din România, aproximativ doar 2 din 100 persoane se aflau în evidența medicală cu diagnosticul de obezitate. Si asta deoarece este inca perceputa ca un subiect tabu sau ca o stigma.

”Obezitatea nu este o alegere, ci o boală cronica complexă și multifactorială, cu determinism genetic, metabolic și psiho-social. Gestionarea ei eficientă este multidisciplinară și necesită strategie integrată și colaborare permanentă între profesioniștii din sănătate, între diverse specialități medicale, în cadrul unui model de îngrijire centrată în jurul pacientului ” a declarat managerul Institutului Clinic Fundeni din București, Prof. Univ. Dr. Anca Coliță.

Aceasta a adăugat că ”prin acest eveniment, dorim să aducem în prim-plan responsabilitatea comună (medici, asociații de pacienți, factori de decizie, media) și importanța informării și educației medicale în lupta cu obezitatea si complicațiile ei. Instituția noastră, cunoscută ca fiind un centru de referință pentru numeroase patologii medicale, susține și promovează de decenii excelența medicală, pe care o extindem și la managementul complex și integrat al acestei afecțiuni, prin promovarea unor strategii de prevenire, intervenții precoce și management holistic, eficient”.

La rândul său, Președintele Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie, Prof. Univ. Dr. Liana Gheorghe a subliniat faptul că ” astăzi am lansat împreună, în spațiul public un nou proiect – intitulat generic ”Ficat Sănătos pentru Inimă Sănătoasă” care, în esență, este o campanie de educare și informare corectă despre obezitate și impactul ei în contextul diverselor afecțiuni, influența asupra intervențiilor diagnostice, succesului terapeutic și prognosticului și totodată, cred că, prin dezvoltarea acestei campanii, vom reuși să reducem semnificativ și povara medicală, de sănătate publică și financiară a bolilor cronice adresând fără tabu-uri problema obezității, valorificând potențialul nostru profesional, colaborarea interdisciplinară, acțiunile coordonate, în interesul pacienților noștri”.

Obiective importante ale campaniei ”Ficat Sănătos pentru Inimă Sănătoasă”:

Contribuția la prevalența, morbiditatea și mortalitatea prin boli cronice/oncologice

Relația intrinsecă/integrarea unei afecțiuni în conceptul bolilor cronice netransmisibile cu morbi-mortalitate crescută – DZ tip 2, bolile cardio-vasculare, dislipidemia și obezitatea

Rolul alcoolului în progresia bolii metabolice

Promovarea conceptelor de sanătate hepatică (Liver Health – aflata si pe agenda EU) și securitate alimentară (cantitativă dar, mai ales, calitativă)

Proiectul se va desfășura în parteneriat cu organizații profesionale și asociații de pacienți, între care Asociația Română pentru Studiul Ficatului (RoALD), Grupul GastRo al SNMF (Asociația Medicilor de Familie din România), European Liver Patients Association (ELPA), Alianța Pacienților Cronici din România (APCR) Asociația Împreună împotriva Obezității, Asociația „Câștigă Viață”, Asociația Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu și Personal Adviser Communication.

Date despre manifestarea științifică a I.C. Fundeni - World Obesity Day

Sesiune științifică multidisciplinară, cu participarea liderilor din mediul medical și academic, dedicată impactului obezității în diverse patologii și strategiilor de management integrat;

Workshop de evaluare metabolică, cu demonstrații practice;

Sesiune educațională dedicată pacienților și publicului larg, în cadrul campaniei „Ficat Sănătos pentru Inimă Sănătoasă”, incluzând discuții interactive, recomandări practice și evaluări orientative.

Centrul de Patologie Metabolică – Institutul Clinic Fundeni

Centrul de Patologie Metabolică, inaugurat pe 16 decembrie 2024, funcționează în cadrul Centrului de Boli Digestive si Transplant Hepatic din Institutul Clinic Fundeni și reprezintă o inițiativă rezultată din necesitatea evaluării și managementului integrat al pacienților, în special boala cronica hepatică asociată disfuncției metabolice (MASLD)

Centrul are la bază o abordare multidisciplinară, care reunește expertiza gastroenterologică cu evaluarea metabolică și intervențiile personalizate de stil de viață. Obiectivul nostru este identificarea precoce a riscului de progresie/complicații, stratificarea corectă a pacienților și implementarea unor planuri individualizate de monitorizare și intervenție în asociere cu intervențiile specifice destinate afecțiunilor digestive.

Dotările centrului includ tehnologii moderne pentru evaluarea non-invazivă a ficatului: ultrasonografie multiparametrică, evaluarea fibrozei hepatice prin diverse tehnici complementare (elastografie VCTE, scoruri bazate pe biomarkeri), evaluarea individualizată a statusului metabolic, precum și instrumente de analiză a compoziției corporale și de monitorizare a evoluției clinice: evaluare cu bio-impedanță, Inbody.

La acestea se adauga toate facilitățile oferite de Institutul Clinic Fundeni (laborator centralizat, imagistică avansată, endoscopie diagnostică și terapeutică, compartiment dedicat de anatomie patologică). Accentul este pus pe evaluare riguroasă, continuitate și follow-up activ, într-un cadru organizat și orientat către rezultate măsurabile.

Într-un context general în care bolile metabolice reprezintă o provocare majoră de sănătate publică, Centrul de Patologie Metabolică își propune să contribuie la dezvoltarea unui model de îngrijire integrată, bazat pe expertiză clinică, educație medicală continuă și responsabilitate profesională.

Obiectivul Centrului este de a integra managementul obezității în planul terapeutic general, prin intervenții asupra stilului de viață, tratament specific și abordarea co-morbidităților la pacienții cu variate afecțiuni digestive și hepato-bilio-pancreatice. În decurs de un an, peste 600 de pacienți au fost evaluați, tratați și monitorizați în clinica noastră.