Dilema locuitorilor din Prelungirea Ghencea: Mergem prin noroaie sau pe carosabil, printre camioane și TIR-uri?

Lucrările la Prelungirea Ghencea au început în septembrie 2019 și trebuiau să fie gata în doi ani, însă termenul a fost prelungit de mai multe ori. Interminabilul șantier din zonă i-a exasperat pe locuitorii de aici, care au ieșit în stradă de foarte multe ori pentru a protesta. Acum, în această perioadă, când ninsoarea a alternat cu ploaia, locuitorii din zonă se plâng că sunt nevoiți să meargă prin noroi, în lipsa unor culoare amenajate pentru pietoni. Ei nu cer trotuare, pentru că în zonă este șantier, dar au solicitat măcar amenajarea unor zone cu pietriș, pentru a nu mai fi nevoiți să meargă prin noroaie. Cererea lor a fost însă ignorată de constructor, așa că cizmele de cauciuc până la ieșirea la „civilizație” rămân de bază.

Potrivit ultimei monitorizări a lucrărilor pe șantier realizată de Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea, lucrările au fost reluate timid, dar situația este un calvar pentru cei care sunt nevoiți să se deplaseze între Valea Oltului și Pasajul Domnești, mai ales pentru pietonii care sunt nevoiți să meargă prin noroiul din șantier, transmite asociația.

„Am reluat monitorizarea șantierului lărgirii Prel. Ghencea și am văzut ca în 6 ianuarie au reînceput timid lucrările pe tronsoanele 3 și 4 ale PMB (Râul Doamnei - Valea Oltului și Valea Oltului - Mărăcineni), precum și pe tronsonul CNAIR (Mărăcineni - Pasaj Domnești). Pe celelalte tronsoane mai sunt restanțe, pe tronsonul 1 (Ghencea - Brașov), dar și pe tronsonul 2 (Brașov - Râul Doamnei) la spațiul pentru tramvai. Din păcate, acum toată Prelungirea Ghencea, între Valea Oltului și Pasajul Domnești, a devenit un calvar și pentru pietonii nevoiți să meargă prin noroiul din șantier”, a transmis asociația.

Locuitorii din zonă așteaptă răspunsuri

Disperați că sunt nevoiți să înoate prin noroaie și nimeni nu intervine, Asociația Prelungirea Ghencea a transmis o solicitare primarului interimar al Sectorului 6 pentru a le spune cine este obligat să curețe trotuarele provizorii. „Dle primar interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, vă rugăm să ne spuneți cine ar trebui să curețe trotuarele provizorii din Prel. Ghencea între str. Valea Oltului și str. Mărăcineni: constructorul sau firma de salubrizare de la Primăria Sectorului 6? Iar pentru zona unde trotuarele nu au existat niciodată (adică pe tronsonul Mărăcineni - Pasaj Domnești), CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) ne-a răspuns că nu poate pune pietriș de-a lungul străzii pentru un spațiu pietonal sigur... fiindcă se lucrează la lărgirea străzii!

Dle director general CNAIR, Cristian Pistol, vă rugăm să ne spuneți pe unde recomandați să circule pietonii pe toată durata șantierului, pe carosabil pe lângă TIR-uri, camioane, autobuze și autoturisme?!”, sunt întrebările la care locuitorii așteaptă răspunsurile autorităților.

Ce spune CNAIR

Într-un răspuns transmis de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, referitor la stadiul lucrărilor de pe tronsonul str. Mărăcineni - Pasaj Domnești (ultimul început - n. red), acesta precizează că din cauza condițiilor meteo extreme a fost restricționată execuția lucrărilor, permițând antreprenorului să execute doar lucrări de săpare și montare a tubulaturii pentru relocarea rețelelor de medie și joasă tensiune. De abia la finele lunii noiembrie 2024 a fost emisă autorizația de construire pentru lărgirea Prelungirii Ghencea la patru benzi între Cartierul Latin (strada Mărăcineni) și Pasajul Domnești, iar lucrările au început în ianuarie 2025. Contractul a fost semnat cu Asocierea TRACON SRL - ACVATOT SRL, iar valoarea lui este de 42 de milioane de lei, fără TVA. Durata contractului era de 12 luni, din care două luni perioada de proiectare și 10 luni perioada de execuție a lucrărilor, dar lucrările în teren sunt departe de a fi terminate.

Ce prevede contractul

Contractul pentru Prelungirea Ghencea din București prevede, pe lângă lărgirea efectivă a drumului la patru benzi, și următoarele:

- realizarea pistelor pentru biciclete;

- amenajarea trotuarelor pe ambele părți ale drumului, cu lățimea de 3 m și piste de biciclete cu lățimea de 1,5 m;

- modernizarea sistemului de iluminat; realizarea sistemului de canalizare pluvială; amenajarea a două stații de autobuz; amenajarea unei zone mediane 2 x 4 m, pentru dezvoltarea ulterioară cu cale dublă de tramvai printr-o investiție viitoare a Primăriei Municipiului București;

- amenajarea unor intersecții semaforizate (intersecția dintre Prelungirea Ghencea - Acces Cartierul Latin (km 4+710), intersecția dintre Prelungirea Ghencea - Accese (km 4+850), trecerea de pietoni pe Prelungirea Ghencea (km 5+220).

