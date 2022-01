Numărul elevilor cu COVID s-a dublat într-o săptămână. Guvernul vrea mai mulți

Cu toate acestea, școlile rămân deschise în toată țara, pe motiv că spitalele nu s-au umplut de bolnavi. Este o decizie „ciudată rău” și „o mare prostie”, mai ales că a fost luată în timpul valului produs de varianta Omicron, când „virusul se transmite în școli ca la nebuni”, apreciază virusologul Cristian Apetrei.

Circa 27.000 de elevi și preşcolari erau infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, la finalul săptămânii trecute (28 ianuarie), potrivit datelor de la Ministerul Educației, în timp ce numărul de angajaţi din învățământul preuniversitar - atât cadre didactice, cât și personal auxiliar - care s-au îmbolnăvit de COVID-19 a sărit deja de 7.300.

În cazul copiilor, numărul infectărilor s-a dublat, practic, într-o singură săptămână, având în vedere că, pe 21 ianuarie, în unitățile de învățământ preuniversitar erau înregistrate puțin peste 13.500 de cazuri pozitive la elevi. De asemenea, la data respectivă, erau înregistrate circa 4.200 de cazuri pozitive la personalul din Învățământ.

Autoritățile așteaptă noi recorduri de infectări

Tot zilele trecute, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că România se află într-o perioadă de creştere a cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus, astfel că săptămâna această „cu siguranţă” va fi depăşită cifra de 40.000 de infectări zilnice. Ministrul crede, de asemenea, și că în zece zile vom intra pe un trend descrescător al pandemiei. „Deocamdată, ne aflăm în perioada de creştere, care va mai dura cel puţin zece zile, după părerea mea, şi cu siguranţă vom depăşi 40.000 de cazuri săptămâna viitoare”, a spus Rafila, sâmbătă, într-o conferință de presă.

Cu toate acestea, ministrul Alexandru Rafila consideră că situaţia este sub control, iar trecerea școlilor în sistem online se va face în funcție de câți bolnavi COVID sunt internați în spitale, conform ordinului comun al ministrului Sănătății și ministrului Educației din 13 ianuarie 2022. Adică, așa cum s-a stabilit acum trei săptămâni, când secretarul de stat Adriana Pistol, fostă șefă în cadrul INSP, susținea că „nu va exploda numărul de cazuri în rândul copiilor”. pentru că, la momentul respectiv, erau doar câteva.

„Acolo unde gradul de ocupare a paturilor dintr-un județ va depăși 75%, sigur că va trece online”, a mai spus Rafila, precizând că județul Cluj, care joi avea 68% din paturile destinate COVID ocupate, este posibil ca în această săptămână să intre în online.

Criteriu tardiv și inutil

Decizia guvernanților de stabili dacă se fac cursuri cu prezență fizică sau online, în funcție de cât de pline sunt spitalele, este catalogată ca fiind „ciudată rău”, de către virusologul Cristian Apetrei.

„Rămâne însă problema deciziilor legate de învățământ în funcție de secțiile ATI, care este ciudată rău. Mai ales în timp de Omicron, când virusul se transmite în școli ca la nebuni. Am povestit despre școala fiică-mii, care a fost deschisă tot anul trecut, fără ca nimeni să se infecteze. Omicronul i-a secerat scurt. Cam jumătate de clasă a rămas acasă în decurs de 10 zile”, a scris, pe Facebook, dr. Cristian Apetrei, profesor de Boli Infecțioase și Microbiologie la Facultatea de Medicină și la Școala Doctorală de Sănătate Publică a Universității din Pittsburgh, SUA.

Acest criteriu este tardiv și inutil și pentru faptul că numărul pacienților spitalizați, la un moment dat, reflectă, practic, gradul de infectare a populației înregistrat cu două săptămâni în urmă. Iar impactul celor patru zile consecutive cu peste 30.000 de îmbolnăviri zilnice de săptămâna trecută se va vedea în secțiile spitalelor abia după 10 februarie.

Cea mai bună metodă de control a răspândirii virusului în școli

Virusologul român stabilit în SUA arată și care sunt cele mai eficiente măsuri de prevenire a transmiterii virusului SARS-CoV-2 în școli, făcând trimitere la un studiu realizat în Austria și publicat, recent, în revista Nature.

Practic, cercetătorii au evaluat impactul măsurilor de prevenire și control ale virusului în școlile austriece în cazul variantei Delta, care nu a fost chiar la fel de transmisibilă ca tulpina Omicron, însă a fost cea mai apropiată.

„Autorii au evaluat impactul intervențiilor nonfarmaceutice (ventilația încăperilor, reducerea efectivelor claselor, utilizarea măștilor în cursul lecțiilor), vaccinarea și screening-ul la intrarea în școală cu un test antigen SARS-CoV-2. (...) Modelul a demonstrat că cea mai bună metodă de control a răspândirii virusului în școli, în condițiile unei transmiteri comunitare susținute, o reprezintă combinația dintre vaccinare și mai multe metode preventive neterapeutice. În cazul școlilor primare și gimnaziale, chiar în situația în care avem o oarecare acoperire vaccinală, sunt necesare combinații a cel puțin trei dintre metodele de prevenție”, a explicat dr. Apetrei.

Secretarul de stat în MS Adriana Pistol a afirmat, zilele trecute, și că testarea copiilor de două ori pe săptămână face diferenţa între a închide şcoala şi a o ţine deschisă, subliniind că, prin această metodă, pot fi oprite focarele de COVID-19 din școli.

Însă una dintre concluziile studiului amintit mai sus a fost că doar testarea săptămânală a elevilor (fie că este vorba de două teste sau de unul singur, după cum reiese din grafic) nu este o metodă eficientă de a controla răspândirea virusului.

Mai multe detalii despre acest studiu pot fi citite aici: Assessing the impact of SARS-CoV-2 prevention measures in Austrian schools using agent-based simulations and cluster tracing data | Nature Communications

„Decizia menținerii școlilor deschise n-are nicio treabă cu ocuparea secțiilor de terapie intensivă (o astfel de asociere este o mare prostie, încă una din seria nouă), ci cu: ratele de vaccinare, aerisirea încăperilor, reducerea efectivelor claselor, purtarea corectă a măștilor de către profesori și elevi, precum și screening-ul la intrarea în școală. Între un test sau două pe săptămână nu prea sunt diferențe semnificative”, conchide

prof. dr. Cristian Apetrei, Universitatea din Pittsburgh, SUA.

791 de copii erau internați, ieri, în spitale, din cauza maladiei COVID-19, iar 15 dintre ei sunt în stare gravă, pe secțiile de Terapie Intensivă.

Incidență-record în București. Cifra reală, mai mare

Cu toate că, ieri, autoritățile au raportat mai puțin de 20.000 de cazuri noi, rata de pozitivare a testelor a fost foarte mare, de peste 33%. De asemenea, rata de infectare din București a ajuns duminică la 18,05 la mia de locuitori – cu două puncte mai mult față de cea raportată în ziua anterioară (16,07 la mie) – și a doborât recordul valului Delta din toamnă (16,54 - pe 22 octombrie 2021).

Însă cu aproape 28.000 de cazuri noi depistate, dar nealocate încă pe județe, incidența reală este mult mai mare decât o arată cifrele oficiale, mai ales în Capitală, unde s-au făcut mai multe teste în ultima săptămână.