O femeie a cerut ajutor pe internet ca să avorteze

Femeia voia să găsească, cât mai repede, un medic dispus să-i întrerupă sarcina, deși era deja avansată și ar fi putut să apară complicații. În situația ei sunt multe tinere care, din motive financiare sau de altă natură, aleg să avorteze. Un medic ginecolog i-a scris și s-a oferit să-i monitorizeze gratuit sarcina, în încercarea de a o convinge să păstreze copilul. Doctorița lucrează de mulți ani cu femei care încearcă să devină mame.

Zilele trecute, o tânără mămică din județul Argeş a făcut încercări disperate să găsească un medic ginecolog care să-i provoace un avort. Ca să primească sfaturi de la cele care au trecut prin experienţe asemănătoare, ea a postat un anunţ pe un grup de socializare, fără a-și divulga identitatea.

„Din păcate, nu pot să ţin sarcina...”

„De curând am aflat că sunt însărcinată dar, din păcate, nu pot să ţin sarcina. Am mers la Judeţean (n.r. Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti) să vorbesc cu medicul cu care am născut băieţelul acum 4 ani şi mi-a spus că nu face avort. Vreau un cabinet privat şi un medic care să mă înţeleagă. Am programare la o clinică privată, dar e prea târziu că eu am deja 12 săptămâni de sarcină. Luni merg dimineaţă în policlinică să vorbesc cu doamna doctor, poate mă cheamă mai devreme”, a scris tânăra, iar postarea sa a stârnit o serie de reacții.

Multe dintre mămici au încurajat-o să păstreze sarcina, spunându-i că un copil este o binecuvântare și că alţii îşi doresc copii şi nu-i pot avea. Altele explicau că nu sarcina în sine este o problemă, ci lipsurile materiale: mai rău este după ce copilul vine pe lume şi „nu ai cu ce să-l creşti”. Au fost şi reacţii dure în care i se spunea că „este o crimă să omori copilul din pântecele mamei”.

La comentarii a intervenit medicul Marilena Băluţă, specialist în Obstetrică Ginecologie şi embriolog. „Dacă păstraţi sarcina, vă monitorizez eu gratuit”, a scris doctoriţa, iar mesajul a fost urmat de multe postări de apreciere. „Scriu ca să laud intervenţia doamnei doctor, care putea să citească postarea şi comentariile şi să nu intervină în niciun fel. Dar a ales să ajute şi asta este cea mai mare dovadă de umanitate (...) Mă bucur din tot sufletul că există medici aşa cu suflet mare. Am speranţa că ne facem bine ca ţară, ca neam, cu oameni aşa buni şi altruişti”, a scris o membră a grupului.

Doctorii încearcă să le convingă pe mame să nu întrerupă sarcina

Despre gestul său, doctoriţa Marilena Băluţă spune că nu este o premieră. De multe ori a încercat să le convingă pe gravide să nu facă întrerupere de sarcină, însă nu mereu reușește. Iar principalul argument al tinerelor este situația materială precară.

„Am mai venit cu propuneri din astea pentru mame care vin să avorteze, numai că nu pot să le întorc mereu de la intenţiile lor. Vin mereu cu motive privind situația materială. Ca să le arăt că problema financiară nu este un motiv real să facă un avort, le propun să le monitorizez gratis. Am avut copii pe care i-am salvat. Îmi pare rău că nu toate răspund pozitiv”, a povestit, pentru Jurnalul, dr. Marilena Băluţă.

Fiind specializată în infertilitate și Reproducere Umană Asistată și Embriologie, medicul întâlnește multe cupluri care vor cu disperare să aibă un copil, dar nu reuşesc. Explică și ceea ce nu știu foarte multe dintre tinerele care aleg să facă întreruperi de sarcină și anume ce impact poate avea un avort asupra organismului.

„Eu fac infertilitate din anul 2008. Văd cum se chinuiesc cele care nu rămân însărcinate. Când le fac anamneza (n.r. - datele pe care medicul le obține interogând bolnavul cu privire la apariția și evoluția bolii de care suferă, la antecedentele ei), în unele cazuri de infertilitate aflu că au făcut avorturi în tinerețe. Când vin la 30 ani, 40 de ani, e mai greu. Unele dintre ele au în istoric un avort, dar nu numai avortul este de vină. Trăim într-o societate în care lumea se hotărăște să facă copii destul de târziu şi cei mai mulţi fac un singur copil. Apoi regretă că nu au făcut mai mulți copii”, ne-a mai spus medicul Marilena Băluţă.

Din păcate, tânăra care a scris mesajul nu i-a răspuns doctoriței. După un timp, una dintre mămicile din grup a scris că, totuși, femeia s-ar fi răzgândit și a decis să aducă pe lume copilul.

„După 12 săptămâni, pot interveni complicaţii”

Din raţiuni religioase, mulţi medici ginecologi refuză să provoace avorturi. Ei spun că legea este de partea lor şi nu pot fi obligaţi să facă întreruperi de sarcină la cerere.

„În mod legal, o întrerupere de sarcină la cerere poate fi făcută până la 14 săptămâni, dar în general medicii nu fac la mai mult de 12 săptămâni, din cauză că pot interveni complicaţii. În caz de viol, incest sau făt cu anumite malformaţii, care nu poate supravieţui după ce se naşte, întreruperea de sarcină poate fi provocată până la 24 de săptămâni. La avortul la cerere nu contează motivele, femeia poate să vină şi să spună că nu îşi doreşte copilul. Poate să spună ce vrea, iar noi nu suntem obligaţi să le facem. Noi (n.r. - medicii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti) nu facem, din raţiuni religioase. După o vârstă devenim mai credincioşi şi refuzăm să facem. Nu ne poate obliga nimeni, de aceea se numeşte «la cerere». Este diferit faţă de cele de forţă majoră, viol, malformaţii, pe care le facem, dar nu avorturi la cerere”, ne-a explicat medicul ginecolog Alexandru Ispir, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeș.

În 2021, în România s-au născut cei mai puțini copii din ultima sută de ani

​​Mai puțin de 180.000 de copii au venit pe lume anul trecut, potrivit datelor publicate, săptămâna trecută, de Institutul Național de Statistică. Practic, sunt cele mai puține nașteri din istoria măsurătorilor statistice, adică din anul 1930.

Și în anul 2020 s-au născut puțin peste 200.000 de copii, dar și acel număr a fost un record al ultimilor ani, record care a fost doborât de natalitatea din 2021.

Dacă la natalitate stăm din ce în ce mai prost, numărul avorturilor rămâne foarte mare. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, în 2020 numărul total al întreruperilor de sarcină din România a fost de 31.889, jumătate dintre acestea (15.594) au fost la cerere.

Cele mai multe avorturi au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 5.123. În Constanţa au fost 1.559, în Cluj 1.480 și în Bacău 1.247. Cele mai puţine întreruperi de sarcină au fost înregistrate în Sălaj -150, Giurgiu - 190 şi Călăraşi - 216.

„Cred că trebuie un pic de educație. Trăim în era contraceptivelor și noi facem avort? Sunt o femeie credincioasă. Nu provoc avorturi din principiu. Am făcut carieră şi am investit în mine să învăţ să fac copii, nu să-i omor”

Dr. Marilena Băluţă, embriolog

În cursul anului 2021, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti nu a avut loc nicio întrerupere de sarcină la cerere, fiind însă înregistrate 176 avorturi din motive medicale.