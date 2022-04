O hepatită misterioasă alarmează oamenii de știință. „Părinții trebuie să recunoască repede simptomele” 

Toate virusurile hepatitice cunoscute până acum au fost excluse, astfel că oamenii de știință nu știu, deocamdată, care este cauza acestei boli agresive. Pentru că un copil cu o astfel de afecțiune trebuie dus urgent la doctor, „toți părinții vor trebui să poată recunoaște repede hepatita acută gravă”, avertizează pediatrul Mihai Craiu.

Atât Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cât și Centrul European pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (ECDC) au emis alerte medicale după ce zeci cazuri de hepatită infantilă de origine necunoscută, identificată pentru prima dată în Regatul Unit, au fost depistate la copii din mai multe ţări europene și din Statele Unite.

„În urma raportării cu privire la cazurile de hepatită acută de origine necunoscută, de către Agenţia pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit”, la începutul lui aprilie, „cazuri suplimentare, la copii, au fost raportate în Danemarca, Irlanda, Olanda şi Spania”, a anunțat, marţi, ECDC. În plus, au fost identificate nouă cazuri suspecte la copii cu vârste cuprinse între 1 şi 6 ani în statul Alabama, în Statele Unite, potrivit ECDC.

Numărul țărilor care au semnalat astfel de cazuri este, însă, mai mare. Alte 12 cazuri de inflamație hepatică dintr-o sursă inexplicabilă au fost raportate la copiii de la Centrul Medical Shaare Zedek și centrul medical pentru copii Schneider, a anunțat marți seară Ministerul Sănătății din Israel, relatează The Jerusalem Post.

Alte două cazuri au fost depistate la Spitalul Universitar din Lyon (Franța) și se referă la copii sub 10 ani, scrie Le Parisien.

7 copii au avut nevoie de transplant

OMS a fost notificată, pe 5 aprilie, de către oficialii din domeniul sănătății publice din Scoția cu privire la 10 cazuri de hepatită severă - inflamație hepatică - la copiii cu vârsta sub 10 ani. Iar în trei zile au fost identificate 74 de cazuri pe întreg teritoriul Regatului Unit. Niciunul dintre copii nu a murit, însă șapte dintre ei au făcut forme extrem de grave, astfel încât au fost supuși unor transplanturi de ficat.

Deirdre Kelly, hepatolog pediatru la Spitalul de Copii Birmingham din Anglia, a spus că „acesta este un fenomen sever". „Acești copii [erau] perfect sănătoși... până acum o săptămână. Majoritatea [copiilor] se recuperează singuri”, a declarat dr. Kelly, potrivit Science.

Adenovirusul și SARS-CoV-2, posibile cauze

Experții în sănătate încearcă să determine cauzele acestor îmbolnăviri extrem de grave care au apărut în ultimele două luni, deoarece virusurile obișnuite care cauzează boala nu au fost detectate.

„Toate aceste cazuri foarte grave au fost testate amănunțit și s-au exclus infecțiile cu virus hepatitic A, B, C, E, delta, etc. Cine este de vină? Pe scurt - nu se știe încă. Au fost luate în discuție adenovirusul 41, un serotip ce poate produce gastroenterită, sau noul coronavirus. (...) Medicii britanici au comentat că numărul acestor cazuri descrise în martie și aprilie 2022 este mai mare decât toate cazurile raportate într-un an întreg, în 2018 sau 2019”, spune cunoscutul pediatru Mihai Craiu.

Care sunt semnele care trebuie să ne alarmeze

„Până vor exista mai multe date, toți părinții vor trebui să poată recunoaște repede hepatita acută gravă”, avertizează dr. Craiu. Părinții ar putea amâna vizita la medic pentru că un copil cu o astfel de afecțiune nu arată atât de rău pe cât este, de fapt, starea sa. Pediatrul precizează că cel mic trebuie dus urgent la doctor dacă prezintă simptome specifice de boală hepatică gravă.

„Un astfel de copil are:

- icter cutaneo-mucos (este galben la piele și la ochi);

- stare de oboseală extremă, foarte neobișnuită și inexplicabilă prin efortul depus de copil;

- urină închisă la culoare (ca berea brună sau ceaiul negru);

- scaune foarte deschise la culoare (scaune acolice, asemănătoare celor pe care le avea copilul în primele luni de viață cât era alăptat la sân sau cu o formulă de primă vârstă);

- mâncărimi inexplicabile pe piele (fără semne de boală cutanată);

- sângerare produsă la minime traumatisme sau chiar fără motiv”, a explicat dr. Craiu, pe pagina sa, „Spitalul virtual pentru copii”.

Micuții nu sunt protejați de vaccinul primit în maternitate

Pentru două dintre tipurile cunoscute de hepatită (A și B) există vaccinuri.

Vaccinul de hepatita B se face încă din maternitate, din primele zile de viață, iar cel care protejează de hepatita A poate fi făcut de la vârsta de 1 an. Însă faptul că au primit aceste vaccinuri nu îi protejează pe copii de noua boală misterioasă.

„Copiii vaccinați sunt protejați doar împotriva bolilor produse de agentul patogen inclus în vaccin. Dacă sunt vaccinat pentru hepatită B, tot aș putea face altă hepatită, cu alt virus ce are tropism hepatic. Din păcate, nu există doar un microb unic ce ar putea produce o boală anume”, mai precizează pediatrul.

„În general, copilul cu hepatită se simte mult mai rău decât arată! Nu vă autodiagnosticați, nu folosiți de capul vostru unul din multele produse destinate sănătății ficatului (e superofertă la TV), ci mergeți la medic! URGENT!”

Conf. dr. Mihai Craiu, medic pediatru

OMS și ECDC le-au cerut tuturor țărilor să raporteze orice caz de hepatită de origine necunoscută.

„Nu a fost identificată nicio legătură cu vaccinul împotriva COVID-19, iar informațiile detaliate colectate printr-un chestionar cu privire la cazurile despre alimente, băuturi și obiceiuri personale nu au reușit să identifice nicio expunere comună”, a precizat ECDC.