Octavian Jurma atrage atenția asupra infecțiilor cu COVID-19 la copii

facebook

Cercetătorul Octavian Jurma îți exprimă îngriijorarea cu privire la noua creștere a infecțiilor cu COVD-19 la copii. Internările minorilor a crescut cu 60%.

"Am acceptat cu prea mare usurinta moartea parintilor si bunicilor ca pret pentru relaxarea noastra. Astfel incat pe masura ca pandemia, ca un pradator iscusit, termina de devorat pe cei mai vulnerabili de la capatul vietii, incepe sa indrepte spre cei mai vulnerabili de la inceputul vietii.



Din nefericire, din combinatia prezentei obligatorii a copiilor in clase si absenta obligatiei adultilor de a le asigura siguranta maxima posibila, face ca infectarea copiilor sa devina aprope o obligatie in valul 4-Delta. Intre siguranta copiilor si relaxarea adultilor, am fost din nou de partea adultilor iresponsabili. Consecintele se vad deja.



Incepand cu luna septembrie, raportul zilnic al GCS contine si numarul de minori internati in spitale si la ATI, o decizie foarte buna. In continuare nu stim cati sunt nou internati, cifra reprezinta doar diferenta dintre cei nou internati si cei externati. E doar o metoda de a subestima gravitatea reala a pandemiei.



In Romania, o tara in care preventia este complet ignorata si obezitatea este epidemica, in care scolile si orasele nu au terenuri de sport libere pentru copii, minorii sunt mai vulnerabili la COVID-10 decat media Europeana.



Observam ca din pacate si evolutia internarilor in randul minorilor are o crestere accelerata. Astfel am incheiat aceasta saptamana cu 201 de copii internati in spitale si o crestere medie cu 60% fata de saptamana trecuta.



Sa ai copilul internat in spital din cauza COVID-19 este o incercare grea pentru orice familie. Sa ai insa copilul internat la terapie intensiva, sa te rogi in fiecare seara sa fie in viata cand te trezesti, este o tragedie pe care nimeni nu doreste nici macar sa si-o imagineze.



Este insa un pret pe care tot mai multe familii din Romania il platesc pentru marea noastra relaxare, din care nu suntem in stare sa iesim nici macar acum in ceasul al 13-lea. Astfel am incheiat aceasta saptamana cu 18 copii internati la ATI si o crestere medie cu 81% fata de saptamana trecuta.



Pana la finalul lunii, daca trendul nu scade, vom avea intre 400 si 500 de copii internati in spitale, din care 40 si 50 la ATI. In 4 saptamani aceste numere se pot dubla din nou



Din fericire COVID-19 ramane o boala mult mai usoara pentru tineri decat pentru varstinici. Minorii reprezinta 0.2% din totalul celor internati.



Din nefericire odata internati prognosticul este doar de 2x mai bun decat al adultilor. Astfel 7% din copii internati sunt la ATI in vreme ce 12% din adulti internati sunt la ATI.



Cate paturi ATI avem la pediatrie? Pe hartie in jur de 100 dar am primit asigurari la debutul valului 4 ca minorii se pot interna si in sectiile de ATI pentru adulti. Problema aici este insa ca paturile de adulti in ATI se epuizeaza mai repde decat cele pentru copii si e putin probabil ca atunci cand vor fi nevoie de ele se vor gasi cu usurinta.



Daca nici datele astea nu te pot convinge ca infectia e mult mai periculoasa decat vaccinul pentru copilul tau, nimic nu o sa te poata convinge.



PS. Nu uita sa multumesti negationistilor din jurul copilului tau pentru ca sunt atat de curajosi cu viata celor mici si ca te-a convins sa nu-ti vaccinezi copilul", scrie acesta pe Facebook.