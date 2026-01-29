Paracetamolul și ibuprofenul sunt sigure în primul an de viață, arată un nou studiu

Acetaminofenul (paracetamolul) este, în prezent, analgezicul cel mai frecvent utilizat, atât la femeile însărcinate, cât și la sugari, iar un nou studiu, publicat marți în prestigioasa publicație The Lancet, a demostrat că părinții nu au motive să se teamă că acest medicament ar putea cauza dezvoltarea mai multor boli, așa cum se vehicula.

Cercetarea face parte dintr-un proiect amplu, numit PIPPA Tamariki - care este cel mai mare studiu realizat vreodată la copii în Noua Zeelandă, iar participanții sunt urmăriți de la naștere până la vârsta de șase ani - a inclus, pe lângă paracetamol, și ibuprofenul - un alt calmant uzual utilizat la copiii mici.

Deși unele cercetări anterioare sugerau o posibilă legătură între utilizarea paracetamolului în primul an de viață și eczema, astmul și alte boli ulterioare, noul studiu a arătat că, din contră, analgezicul poate fi administrat bebelușilor fără probleme.

„Sunt incredibil de sigure”

„Studiul nostru a constatat că paracetamolul și ibuprofenul sunt incredibil de sigure pentru utilizare la copiii mici”, spune cercetătorul principal, profesorul Stuart Dalziel de la Universitatea din Auckland, citat într-un comunicat al universității.

„Aceste rezultate le oferă părinților și profesioniștilor din domeniul sănătății o încredere ridicată în a continua să folosească aceste medicamente importante”, a mai spus prof. Dalziel, precizând că paracetamolul și ibuprofenul sunt medicamentele cel mai frecvent prescrise sau cumpărate fără prescripție pentru bebeluși, la nivel mondial.

Circa 4.000 de bebeluși din Noua Zeelandă au participat, încă de la naștere, la acest studiu, iar cercetătorii au întrebat părinții la intervale regulate dacă micuții lor au simptome de eczemă sau astm sau bronșiolită. De asemenea, au verificat dosarele medicale, iar rezultatele pentru primul an de date au fost analizate și publicate acum.

Acestea arată că eczema a afectat aproximativ 16% dintre bebelușii care au primit paracetamol și 15% dintre cei care au primit ibuprofen. Bronșiolita a apărut la aproximativ 5% dintre bebeluși din ambele grupuri. Aceste diferențe nu au fost semnificative. Efectele secundare grave erau rare și niciunul nu erau cauzat de medicamente.

Studiu clinic care urmărește efectele pe termen lung

„Studiul nu a găsit nicio asociere între medicamente și eczemă sau bronșiolită și a confirmat că ambele medicamente erau sigure de folosit. Este primul studiu clinic randomizat - considerat standardul de aur pentru cercetare - care abordează această întrebare”, a transmis Universitatea din Auckland.

Cercetătorii vor publica rezultate despre aceiași copii la vârsta de trei ani și, mai târziu, la șase ani, obiectivul pe termen lung al studiului fiind acela de a testa dacă există legături între paracetamol și anumite afecțiuni care pot fi diagnosticate corect doar după ce copiii ajung la vârsta școlară.

În cazul astmului, spre exemplu, două treimi dintre copiii care au wheezing (șuierăturile specifice în piept cauzate de îngustarea și spasmul bronhiilor) la trei ani nu dezvoltă astm până la șase ani.

În mod similar, tulburările de dezvoltare precum autismul și tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD) sunt diagnosticate mai corect pe măsură ce copiii cresc.

„În cele din urmă, studiul va oferi dovezi importante privind legătura dintre utilizarea paracetamolului și astm, eczemă, febra fânului și tulburările de dezvoltare, cum ar fi autismul și ADHD”, a explicat autorul principal al proiectului de cercetare, dr. Eunicia Tan.

Teoria lui Trump, infirmată și de o meta-analiză a 43 de studii

O altă cercetare recentă - mai exact, o meta-analiză a 43 de studii care au utilizat cele mai riguroase metode de cercetare privind efectele paracetamolului în sarcină, publicată în aceeași revistă de specialitate, în urmă cu două săptămâni - a infirmat declarațiile alarmiste ale președintelui american Donald Trump.

Pe scurt, ampla analiză a arătat că administrarea paracetamolului în timpul sarcinii nu crește riscul de autism, ADHD sau dizabilitate intelectuală la copii.

„Rezultatele noastre sugerează că legăturile raportate anterior sunt probabil explicate de predispoziția genetică sau de alți factori materni, cum ar fi febra sau durerea de bază, mai degrabă decât de un efect direct al acetaminofenului în sine”, a declarat prof. Asma Khalil, de la Universitatea din Londra, care a condus studiul.

„Mesajul este clar: Acetaminofenul rămâne o opțiune sigură în timpul sarcinii atunci când este administrat conform recomandărilor. Acest lucru este important, deoarece acetaminofenul este medicamentul de primă linie pe care îl recomandăm femeilor însărcinate care au dureri sau febră, așa că ar trebui să se simtă liniștite că încă au o opțiune sigură pentru a-și ameliora simptomele”, a precizat prof. Khalil.

În septembrie 2025, președintele Donald Trump a declarat, la Casa Albă, că ar exista o legătură între administrarea în timpul sarcinii a medicamentul Tylenol (denumirea comercială a paracetamolului în SUA) și dezvoltarea autismului la copii, însă fără să aducă vreo dovadă care să-i susțină afirmațiile. Numeroși profesioniști din domeniul medical și-au exprimat îngrijorarea că femeile însărcinate vor refuza tratamentul pentru febră sau durere, unele riscând să piardă sarcina din această cauză, și că ar putea fi acuzate de creșterea cazurilor de autism din ultimele decenii.

Paracetamolul este folosit pe scară largă în timpul sarcinii, până la 70% dintre femeile însărcinate din Statele Unite, Europa și Asia raportând utilizarea acestui medicament, la recomandarea medicului sau ca automedicație.