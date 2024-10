Mărturii din viața de apoi. Povestea unei femei care s-a aflat în moarte clinică timp de 11 minute

Charlotte Holmes a fost declarată în moarte clinică deoarece inima ei a încetat să bată timp de 11 minute.

Femeia trăiește în Wichita, Kansas - SUA, și se afla la un control de rutină la cardiologul ei când tensiunea arterială a urcat brusc și a fost transportată de urgență la spital. Inima ei s-a oprit timp de 11 minute.

Când a revenit la viață, ea a povestit ce s-a întâmplat în intervalul când inima ei nu a mai bătut. Charlotte a explicat că s-a uitat în jos la trupul ei fără viață, în timp ce privea personalul spitalului care încerca să o resusciteze.

„Am simțit cel mai frumos miros de flori pe care l-am mirosit vreodată, iar apoi am auzit muzică. Atunci când am deschis ochii, am știut unde sunt. Am știut că sunt în rai”, a povestit femeia, potrivit tyla.com., citat de spynews.ro.

Vorbind despre „viața de dincolo”, femeia spune că a fost uimită de frumusețea pe care a văzut-o.

„Nu pot să vă spun cum arăta raiul, pentru că este mult peste ceea ce ne putem imagina, de un milion de ori”, a spus Charlotte Holmes, care afirmă că un grup de îngeri au ajutat-o să meargă mai departe în „viața de apoi”, spunându-i să nu-i fie frică.

„Este o bucurie pură atunci când îngerii preiau controlul. Mi-am văzut mama, mi-am văzut tatăl, mi-am văzut sora, am văzut membrii familiei stând în spate. Am văzut sfinți din vechime. Nu păreau bătrâni, nu păreau bolnavi, niciunul dintre ei nu purta ochelari. Arătau ca și cum ar fi avut 30 de ani. Totuși, în scripturi se spune: 'Vom fi cunoscuți așa cum am fost cunoscuți'. I-am cunoscut acolo în trupurile lor noi. Arătau minunat.”, mai povestește femeia.

Femeia și-a întâlnit copilul pe lumea cealaltă

Charlotte Holmes afirmă că a fost confuză în momentul în care a dat peste un copil mic dar spune că era fiul ei.

„Am pierdut acel copil. Eram însărcinată în cinci luni și jumătate. Îmi amintesc cum țineau copilul în brațe și spuneau: 'Charlotte, e băiat'. Apoi el a dispărut. Așa că atunci când l-am văzut pe acest copil mic, am spus: 'Doamne, cum este posibil? El a spus: 'Ei continuă să crească în cer - nu există timp, este eternitatea'.”, a mai povestit femeia.