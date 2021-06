Preferințele online ale copiilor în timpul pandemiei

Preferințele copiilor în timpul pandemiei s-au îndreptat spre software, audio şi video, dar şi spre e-commerce", iar mediile de comunicare pe internet şi "jocurile pe computer au fost în scădere uşoară, TikTok, YouTube şi WhatsApp s-au aflat în topul celor mai populare aplicaţii, arată studiul realizat de Kaspersky Safe Kids.



Cele mai populare categorii de site-uri web printre copii au fost "software, audio, video" - 44,38%, "medii de comunicare pe internet" - 22,08% şi "jocuri pe computer" - 13,67%. Dintre aplicaţii, YouTube conduce detaşat, urmat de WhatsApp și TikTok.

Top 10 include patru jocuri: Brawl Stars, Roblox, Among US şi Minecraft.

Copiii sunt foarte activi în ascultarea şi vizionarea videoclipurilor muzicale pe YouTube - 17,35%, cele care făceau referire la "trenduri" actuale au fost "pop it and simple dimple" şi "ASMR" - 4,43%. Anul acesta, cererile legate de producătorul de jocuri video Gacha Life s-au remarcat şi în clasamentele copiilor din întreaga lume - 4%.

Alături de liderii tradiţionali precum trupele K-POP BTS şi Blackpink, soliștii Ariana Grande, Billie Eilish şi Travis Scott, un alt gen muzical "phonk'', a devenit popular. Se remarcă tendința către videoclipuri "creative".



Desenele animate reprezintă 50,21% din toate căutările video ale copiilor din întreaga lume. Cele mai populare sunt Lady Bug şi Super Cat, Gravity Falls şi Peppa Pig, urmate de emisiuni TV, cea mai frecventă căutare în limba engleză fiind The Voice Kids.



În categoria filme şi seriale TV, cele mai populare trailere au fost Godzilla vs Kong, Justice League a lui Zach Snyder şi mini-seria Disney+, WandaVision. Netflix atrage atenţia mai multor copii Cobra Kai şi Stranger Things.



TikTok rămâne lider în rândul copiilor, dar nu mai este doar o reţea socială pentru clipuri şi filmuleţe de tipul lip syncs, deoarece pe platformă a început să apară mai mult conţinut educativ şi creativ. Pentru a crea videoclipuri TikTok, o singură persoană trebuie să realizeze munca operatorului, a actorului, a regizorului.



Printre jocurile video, cele mai populare sunt Minecraft - 22,84%, Fortnite - 6,73%, Among Us - 3,80%, Brawl Stars - 6,34%, Roblox - 3,82%.

Copiii din Kazahstan au devenit lideri în vizitarea site-urilor dedicate jocurilor pe computer - 26,01%, urmați de cei diin Marea Britanie - 19,40%. Copiii din India nu au accesat aproape niciodată site-uri dedicate jocurilor video de pe un computer - 5,08%.



Recomandări pentru părinți

Să afle mai multe despre interesele copiilor; să navigheze şi să înveţe împreună despre aspectele mediului online, astfel încât să ştie unde îşi petrec aceştia timpul; să le explice că informaţiile sensibile ar trebui să fie partajate numai prin intermediul reţelelor de mesagerie şi numai cu oamenii pe care îi cunosc în viaţa reală şi care sunt de încredere; să ia în considerare descărcarea aplicaţiilor de control parental şi să discute acest subiect cu copilul, pentru a explica modul în care funcţionează astfel de aplicaţii şi de ce au nevoie pentru a rămâne în siguranţă în mediul online; să petreacă mai mult timp comunicând cu copiii despre măsurile de siguranţă online.