Rogobete anunță tratamente moderne pentru bolile rare

„Bolile rare nu încep cu simptome clare. Încep cu întrebări. Cu drumuri lungi între specialiști, cu ani în care părinții sau pacienții adulți află mai multe despre limite decât despre soluții. În bolile rare, orice opțiune terapeutică nouă poate schimba povestea unei familii. De aceea, accesul la tratamente moderne devine esențial. Sunt terapii care pot schimba parcursul unor vieți”, spune Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Rogobete vorbește despre Vosoritidum – pentru copiii cu acondroplazie, o boală genetică ce afectează creșterea oaselor și aduce riscuri încă din primul an de viață. Acesta este primul tratament rambursat în România, iar studiile arată o creștere suplimentară de aproximativ 9 centimetri în cinci ani, iar pentru acești copii asta înseamnă mai puțină suferință și o copilărie mai sigură.

Efgartigimodum alfa – pentru pacienții cu miastenia gravis, care se confruntă cu slăbiciune musculară severă: „O terapie țintită, care poate stabiliza evoluția bolii și poate reda controlul asupra activităților de zi cu zi”.

Berotralstatum – pentru angioedem ereditar, o boală cu episoade imprevizibile și uneori periculoase. „O nouă opțiune pentru prevenirea pe termen lung a acestor atacuri. Mai multă siguranță. Mai puțină teamă”, spune ministrul.

Vutrisiranum – pentru amiloidoza ereditară cu transtiretină, o boală progresivă ce afectează nervii, mobilitatea și, uneori, inima. „Această terapie încetinește evoluția bolii și ajută pacienții să rămână activi mai mult timp”.

„Toate sunt răspunsuri pentru oameni care, mult timp, nu au avut alternative și arată că începem să recuperăm acolo unde fiecare lună contează. În același timp, lista se extinde și pentru pacienții cu colită ulcerativă, o boală frecventă care afectează mii de români. Filgotinibum devine o opțiune modernă pentru cei care nu au răspuns la terapiile clasice — o șansă de a controla boala și de a reveni la o viață stabilă. În sănătate lucrăm pentru oameni. Iar fiecare om care primește astăzi o soluție mai bună ne arată de ce trebuie să continuăm”, mai spune Alexandru Rogobete.

(sursa: Mediafax)