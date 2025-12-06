România are mai mulți bărbați șomeri decât femei

Rata şomajului în luna octombrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,9%, ȋn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna septembrie 2025. Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2025 a fost de 487,3 mii persoane. A fost în scădere față de luna precedentă (497,4 mii șomeri în luna septembrie); dar în creștere față de aceeaşi perioadă a anului precedent (463,7 mii șomeri în luna octombrie 2024).

Numărul de şomeri în perioada octombrie 2022 – octombrie 2025: pe sexe, rata şomajului la bărbați a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,0% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,8% în cazul celor de sex feminin).

Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 26,9%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada iulie - septembrie 2025. Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,6% pentru luna octombrie 2025 (4,7% în cazul bărbaţilor şi 4,5% în cazul femeilor).

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 73,5% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna octombrie 2025.

(sursa: Mediafax)