x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Social România are mai mulți bărbați șomeri decât femei

România are mai mulți bărbați șomeri decât femei

de Redacția Jurnalul    |    06 Dec 2025   •   22:40
România are mai mulți bărbați șomeri decât femei

Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei în luna octombrie, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Rata şomajului în luna octombrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,9%, ȋn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna septembrie 2025. Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2025 a fost de 487,3 mii persoane. A fost în scădere față de luna precedentă (497,4 mii șomeri în luna septembrie); dar în creștere față de aceeaşi perioadă a anului precedent (463,7 mii șomeri în luna octombrie 2024).

Numărul de şomeri în perioada octombrie 2022 – octombrie 2025: pe sexe, rata şomajului la bărbați a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,0% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,8% în cazul celor de sex feminin).

Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 26,9%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada iulie - septembrie 2025. Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,6% pentru luna octombrie 2025 (4,7% în cazul bărbaţilor şi 4,5% în cazul femeilor).

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 73,5% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna octombrie 2025.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: somaj barbati femei
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri