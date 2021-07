Salvatorii din Poienari: prind criminali, sting incendii și alungă urșii

Ca-n filmele de acțiune, o echipă de voluntari din comuna Poienarii de Argeș caută, găsește și salvează din inundații, incendii sau în urma unor dispariții. Au fost învățați meserie de un localnic care a făcut armata la pompieri, iar primarul le-a cumpărat motopompe, furtunuri și face și el parte din echipă. Și tot ca-n seriale, polițiștii le cer ajutorul.

Pe salvatorii din Poienarii de Argeș i-am cunoscut în timp ce documentam o crimă petrecută în localitate. Un bărbat și-a ucis soția și apoi s-a ascuns de polițiști. Am întrebat cine l-a găsit și oamenii ne-au explicat faptul că erau împărțiți pe echipe și l-au găsit într-un fânar. Era, practic sub nasul anchetatorilor. Asta nu a fost nici pe departe cea mai grea misiune a lor, dar poate una cu un grad mai mare de periculozitate, pentru că nu știau cum putea reacționa un om căutat pentru o crimă.

„Ne-am împărțit în echipe de localnici și am mers cu polițiști. Am fost la o casă mai veche de-a lui, că am bănuit că se putea duce acolo. Am mers și în pădure, pentru că acea locuință este chiar lângă pădure. În timp ce căutam, ne-a anunțat altă echipă că l-a găsit într-un fânar”, ne-a povestit unul dintre salvatorii din Poienarii de Argeș. Printre cei care au fost în „echipa câștigătoare” s-a numărat și edilul comunei, Dragoș Boncea. Când l-a văzut, criminalul i-a spus că se bazează pe el să îl ajute, iar primarul i-a confirmat și i-a spus că trebuie întâi să vorbească cu polițiștii. Ascuns în fânar, omul era greu de prins. Nu se putea ajunge la el așa că a fost nevoie chiar de alegerea atentă a cuvintelor ca el să coboare.

Mai rapizi decât pompierii

Mândru tare de echipa lui de voluntari, primarul spune că este o idee bună pentru orice localitate din țară și explică și de ce: „Sunt 10 persoane împărțite pe sate. Comuna are 4 sate și cum știm că se dă alarmă într-unul, se mobilizează întâi cei de acolo. Ei știu cel mai bine zonele, în primul rând. Am mers la căutări de persoane dispărute. La inundații. Au scos un om dintr-un incendiu. Proprietarul nici nu știa că îi arde casa. Până au venit pompierii, l-au scos voluntarii apoi am ajuns toți să ajutăm la stins. Acum avem probleme cu un urs. Avem o fermă de animale și acolo oamenii sunt în alertă tot timpul, iar prin comună se patrulează. Imediat, comunicăm între noi pe telefoane și ne adunăm. Cea mai apropiată unitate de pompieri este la Tigveni, iar noi în 7 minute am fost la un incendiu. Nu știu polițiștii zona cum o știu voluntarii. Nici criminalul nu i-a speriat, imediat s-au mobilizat. Pe lângă ei mergem și eu, și viceprimarul. În plus de asta, unul are un tractor, altul poate are alt utilaj și când e nevoie știm imediat la cine ce găsim”.

Până ajung instituțiile, noi suntem deja mobilizați și intervenim

primarul Dragoș Boncea