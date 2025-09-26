Tragedie la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: șase copii au murit după infectarea cu o bacterie periculoasă

Șase copii, victime ale unei infecții nosocomiale

Bilanțul tragic a ajuns la șase copii decedați, dintr-un total de nouă pacienți infectați cu bacteria periculoasă. Printre ultimele victime se numără o fetiță de 12 ani și un băiețel de doar două luni, care au murit vineri. Primul caz de infectare a fost raportat pe 7 septembrie, iar primul deces pe 13 septembrie, în cazul unui nou-născut de o lună și trei zile, potrivit Observator News.

Pe 15 septembrie au fost confirmate oficial primele trei cazuri, moment în care autoritățile sanitare au declarat focarul și au dispus închiderea secției ATI.

Ancheta epidemiologică, în plină desfășurare

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a confirmat că a primit notificarea spitalului și a mobilizat o echipă mixtă de specialiști împreună cu Centrul Regional de Sănătate Publică. Aceștia au analizat documentele medicale și au recoltat probe biologice pentru a stabili sursa contaminării.

„Unitatea sanitară a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate instituțiilor competente la finalizarea investigației”, a transmis DSP Iași.

Spital recent modernizat, acum în centrul unui scandal

Copiii decedați erau internați în secția de Terapie Intensivă și sufereau de diverse boli grave, spun surse din anchetă. Situația este cu atât mai șocantă cu cât Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a fost complet renovat, lucrările fiind finalizate în 2023. Modernizarea s-a derulat pe parcursul a patru ani, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu o valoare totală de 138,8 milioane de lei.

În prezent, ancheta epidemiologică rămâne deschisă, iar familiile copiilor decedați așteaptă răspunsuri clare despre cum a fost posibil un asemenea focar într-o unitate medicală proaspăt modernizată.