„Surorile” Omicron vor prelungi valul 5 al pandemiei

„Omicron înseamnă, de fapt, trei tipuri virale care seamănă foarte mult între ele: BA.1, BA.2 și BA.3” și toate cele trei subvariante se află sub lupa specialiștilor pentru că toate au capacitatea de a evita parțial anticorpii neutralizanți. Valul în care sunt acum foarte multe țări a fost cauzat de BA.1, care a furat startul, însă cea de-a doua dintre „surorile” Omicron, BA.2, vine puternic din urmă, devenind deja dominantă în mai multe state. Potrivit unui studiu recent, aceasta este cu aproximativ 33% mai infecțioasă decât BA.1.

„Omicron înseamnă, de fapt, 3 tipuri virale care seamănă foarte mult între ele: BA.1, BA.2 și BA.3. Până acum, de fiecare dată când am vorbit despre Omicron, am discutat de fapt despre BA.1. Aceasta este subvarianta Omicron care a determinat valul în care sunt acum foarte multe țări. Putem spune că BA.1 a furat startul și a ocupat prima terenul, lansându-le aparent în urmă pe surorile gemene BA.2 și BA.3. Dacă BA.3 preferă să rămână discretă, fără a pune probleme pentru sănătatea publică până acum, BA.2 s-a remarcat încă din decembrie, în Danemarca”, explică dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.

Au 39 de mutații comune

Precursorul acestui grup de subvariante Omicron a apărut în luna martie 2021 și, potrivit specialiștilor, cele trei „surori” au un număr mare de mutații comune, dar și unele care le diferențiază. Mai exact, B.A1, B.A2 și B.A3 au 39 de mutații comune și „le diferențiază faptul că B.A1 are 20 de mutații adiționale, B.A2 are 27 de mutații adiționale, iar B.A3 are 13 mutații adiționale”, explică prof. dr. Emilian Popovici, vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, „dintre cele 39 de mutații apărute la precursorul Omicron, majoritatea sunt localizate la nivelul proteinei Spike și acest aspect justifică atât transmisibilitatea crescută, cât și capacitatea de a evita parțial anticorpii neutralizanți”.

BA.2 a devenit dominantă în mai multe țări

Specialiștii mai spun că, de aproximativ o lună, subvarianta BA.2 a început să câștige din ce în ce mai mult teren și a devenit deja dominantă în Danemarca și India. „Cazurile de infectare cu BA.2 începuseră să crească încă din urmă cu o lună, un fenomen pe care l-am urmărit îndeaproape și l-am abordat abia acum, când are relevanță pentru fiecare dintre noi și pentru sănătatea publică: BA.2 este deja dominant în Danemarca și India și are rate de creștere mai mari decât BA.1 în Regatul Unit, SUA și Africa de Sud. De remarcat, încă odată, că discutăm despre state care au în funcțiune sisteme de supraveghere genomică a circulației virusului, de aceea au și capacitatea de a fi primele care generează aceste dovezi”, arată dr. Marius Geantă, precizând că, spre deosebire de BA.1, care beneficiază de un indicator sugestiv încă din etapa testului PCR, subvarianta BA.2 se poate evidenția numai prin secvențiere genomică.

„De ce trebuie să ne intereseze acum BA.2? Pentru că pune probleme din perspectiva sănătății publice, având o transmisibilitate cu 120-150% mai mare decât BA.1 (din primele date) ca urmare a proprietăților sale intrinseci (care o fac să se cupleze mai repede de receptorii noștri), și nu ca urmare a capacității mai mari versus BA.1 de a evita protecția imună (post-vaccin sau post-Covid)”, mai notează dr. Geantă, într-o postare pe Facebook.

Îngrijorător este că au fost raportate cazuri în care persoane care au trecut prin infecția cu BA.1 s-au infectat și cu BA.2, însă rămâne de văzut dacă acestea au fost excepții sau nu.

Noua subvariantă, mai infecțioasă

Un prim studiu realizat pe subvarianta BA.2 a tulpinii Omicron, care a pus rapid stăpânire pe Danemarca, relevă că aceasta este mai transmisibilă decât BA.1, cea care a generat valul 5 pandemic, și mai capabilă să infecteze persoanele vaccinate.

Studiul a analizat infecțiile cu coronavirus în peste 8.500 de gospodării daneze în lunile decembrie și ianuarie și s-a constatat că persoanele infectate cu subvarianta BA.2 au avut cu aproximativ 33% mai multe șanse de a infecta alte persoane, în comparație cu cele infectate cu BA.1.

„Am ajuns la concluzia că Omicron BA.2 este în mod inerent substanțial mai transmisibilă decât BA.1 și că aceasta posedă, de asemenea, proprietăți imunoevazive care reduc și mai mult efectul protector al vaccinării împotriva infecției”, au precizat cercetătorii. „Dacă ați fost expus la Omicron BA.2 în gospodăria dumneavoastră, aveți 39% probabilitate de a fi infectat în termen de șapte zile. Dacă, în schimb, ați fi fost expus la BA.1, probabilitatea este de 29%”, a declarat, pentru Reuters, autorul principal al studiului, Frederik Plesner.

De asemenea, studiul a arătat că BA.2 prezintă „proprietăți mai mari de evitare a imunității”, comparativ cu BA.1. Cu toate acestea, vaccinurile au jucat în continuare un rol important, deoarece atât persoanele vaccinate cu rapel, cât și cele complet vaccinate au avut mai puține șanse de a se infecta și de a transmite oricare dintre cele două subvariante, în comparație cu cele nevaccinate, au subliniat autorii studiului.

Studiul danez nu a fost încă revizuit de alți cercetători, însă confirmă analiza preliminară din Anglia, care a arătat că BA.2 pare să aibă un avantaj substanțial de creștere față de tipul BA.1, potrivit Agenției britanice de securitate sanitară.

„BA.2 va determina probabil o a doua undă a valului Omicron (și implicit prelungirea lui), cu efectele pe care le intuim din punct de vedere medical individual, ca sistem de sănătate, din punct de vedere social și economic, la care se adaugă riscul de selectare a unor noi variante, pe măsură ce sunt infectați din ce în ce mai mulți oameni”,

Dr. Marius Geantă, președinte Centrul pentru Inovație în Medicină

Restricțiile anti-COVID, eliminate în Danemarca

În ciuda faptului că noua subvariantă a Omicron, BA.2, a detronat BA.1 din a doua săptămână din ianuarie, iar incidenţa rămâne ridicată, Danemarca a renunțat de ieri la toate restricțiile anti-COVID. Obligația de a purta mască şi prezentarea „permiselor de sănătate” sunt de domeniul trecutului, iar evenimentele cu public se pot desfăşura fără limită de participanţi.

În ultima săptămână, Danemarca a înregistrat între 33.000 şi 47.000 de infectări zilnic. Cu toate acestea, spitalele nu s-au aglomerat, iar rata ridicată de vaccinare este considerată a fi principalul motiv. „Este evident că se datorează faptului că 82% dintre danezi sunt vaccinați complet cu 2 doze de vaccin, iar 50% dintre aceștia au și a 3-a doza booster! Iată că cei care au înțeles că vaccinarea este calea de a evita formele grave și decesele au o ușă destul de larg deschisă spre o viața normală sau oricum foarte apropiată de normalitate. Pentru cei care nu au înțeles acest lucru vom vedea ce va fi în perioada următoare”, spune prof. dr. Emilian Popovici.