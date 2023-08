Testele de alergie pentru copii, la prețuri de coșmar pentru părinți

Chiar dacă o parte din cheltuieli sunt decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, medicii alergologi spun că ar fi nevoie de mai mult pentru a acoperi nevoile micilor pacienți. Și părinții sunt de părere că ar trebui compensate, măcar parțial, dacă nu total, iar numărul analizelor decontate la copii ar trebui suplimentat.

Numărul pacienților depistați cu alergii crește de la an la an, spun specialiștii. În România, potrivit Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, 1 din 4 adulți și fiecare al treilea copil suferă de rinită alergică, 1 din 5 copii, de astm alergic și 10% dintre copii sunt diagnosticați cu alergii alimentare. Tendința este de creștere. Povara cheltuielilor pică pe părinții care, pentru binele copiilor, fac eforturi materiale deosebite. Atunci când vine vorba de sănătate nu se uită la bani și scot din buzunar oricât este nevoie, chiar dacă sumele depășesc și salariul pe o lună. Medicul este cel care stabilește care test este indicat, cel cutanat, cel de sânge sau ambele. „Fiicei mele, în vârstă de 3 ani, îi tot apăreau bubițe pe corp. Prima dată am crezut că sunt de la transpirație, apoi de la căldură ori de la detergenții cu care au fost spălate hainele. Asta până odată când i s-au umflat rău buzele și am ajuns cu ea la spital. Acolo mi s-a recomandat să o duc la alergolog. Doamna doctor mi-a dat un set de analize de făcut. Când m-am dus la laborator și mi-a făcut calculul, nu mi-a venit să cred: 2.500 de lei, atât am plătit! La asta s-a adăugat și consultația de 200 de lei. Păi un om muncește o lună și nu ia banii ăștia, dar ce era să fac”, a povestit Bodgan Anghel, tatăl unei fetițe alergice la alimente.

Alimentele fără lactoză, mult mai scumpe decât cele normale

Mama unei fetițe care a moștenit genetic, de la tată, intoleranța la lactoză, a povestit iadul prin care a trecut până la diagnosticare, dar și după aceea. De trei ani, cumpără numai produse fără lactoză și studiază cu atenție etichetele fiecărui aliment pe care i-l dă copilulu de teama unor reacții alergice.

„Am făcut o grămadă de teste. Toate contra cost, pentru că nu erau decontate sau prea puține dintre ele erau decontate. Ea a avut doar intoleranță la lactoză, dar i-am făcut teste pentru mai multe alimente. Se fac teste inhalatoare sau îi dă să mănânce. După ce am avut un diagnostic, au venit alte griji și costuri pentru alimentație. Toate produsele fără lactoză sunt cu mult mai scumpe față de cele obișnuite. De exemplu, cumpăr lapte fără lactoză la 9-10 lei litrul, brânză dulce la 10 lei cutiuța de 150 grame, biscuiți la 25 lei un pachet de 250 grame, unt fără lactoză - un pachet de 150 de grame costă 12-13 lei. Mai rău este că nu le găsesc mereu în magazine. Deseori sunt obligată să le cumpăr de pe internet și mai plătesc și transportul. Nu pot nici să cumpăr mai multe odată, pentru că sunt perisabile”, ne spune Maria Mihai.

O altă mămică a fost atât de supărată când a văzut cât trebuie să plătească pentru analizele fiului ei, încât a vrut să scrie o sesizare la Ministerul Sănătății. „Băiatul meu răcește foarte des. Aproape lunar îi curge nasul, tușește și mi s-a spus că are o alergie respiratorie. Am făcut programare la alergolog, unde am plătit consultația. Apoi mi-a dat o listă cu analize pe care a trebuit să le plătesc. Încă de la început mi s-a spus că dacă ies toate negative va trebui să fac alte teste. M-au costat 1.000 de lei. Nu-mi venea să cred. Apoi am plătit și tratamentul. O grămadă de bani. Dacă nu aveam, ce făceam, trebuia să mă împrumut!? Am fost atât de supărată, încât am vrut să le scriu o petiție celor de la Ministerul Sănătății și să-i întreb pentru ce plătim eu și soțul meu bani la CAS dacă fiul nostru nu beneficiază de analize gratuite sau măcar compensate parțial? Am vrut să-i întreb ce face Ministerul Sănătății pentru copiii noștri, cei cu alergii? Păi un părinte care nu are bani să plătească toate astea ce face, se uită la el cum moare și nu știe de la ce?”, spune Magdalena Sima.

Un pachet de analize la preț redus, 600 de lei

Chiar și o asistentă medicală, angajată unui laborator de analize, a recunoscut că prețurile analizelor de depistare a alergiilor sunt foarte mari, iar costurile cresc cu fiecare determinare. Chiar și pachetele promoționale au costuri destul de mari, dar sunt de preferat în locul determinărilor individuale.

„Se fac paneluri respiratorii, mixte, alimentare, la substanțe. Sunt scumpe! Un pachet Panel Alex, care conține undeva la 200 de alergeni, costă 600 de lei față de 800 de lei cât era înainte. De exemplu, sunt niște analize lucrate în Germania care costă 300 de lei de fiecare alergen. Cu cât vrei să testezi mai mulți alergeni, cu atât trebuie să plătești mai mult. La noi în laborator, un pachet obișnuit costă undeva la 300 de lei și include 2, 3 sau 5 alergeni, de exemplu la alergii de substanțe pachetul include test la paracetamol, algocalmin, pachetul la alergiile respiratorii include analize la: praf, polen, acarieni etc. Nu ai cum să știi la ce este alergic. La copiii care se umplu de bube, vomită, nu pot să mănânce trebuie să le iei la rând, prin eliminare”, a precizat Daniela Florescu.

Consultația la medic, înlocuită cu căutarea pe internet

Unele consultații sunt gratuite, altele nu. Dacă medicul alergolog nu are contract cu CNAS, atunci pentru fiecare prezentare la specialist, pacienții achită minimum 200 de lei. Ca să scutească banii de o consultație, unii părinți se inspiră de pe internet și se duc direct să facă analize.

„Sunt părinți care vin la cabinet cu analizele deja făcute. Și le iau ei de pe internet, se duc la laborator și vin direct cu rezultatul. Ei aleg să le facă pe cele din sânge care nu sunt decontate, dar care sunt echivalente cu cele cutanate. Alergiile la copii nu le poți depista decât prin testări și acestea se fac în funcție de tipul de alergie, cutanată, respiratorie… Pentru puterea financiară a pacientului român costurile sunt foarte costisitoare”, susține medicul alergolog Irina Dogaru.

Doar 8 analize decontate per pacient

Mulți ani, statul român a acoperit doar o mică parte din costurile pentru testele alergologice obligatorii în diagnosticarea pacienților. Din luna iulie a acestui an a intrat în vigoare o nouă serie de decontări prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a investigațiilor de alergologie moleculară de tip singleplex și multiplex pentru diagnosticarea și monitorizarea bolilor alergice. Toate acordate în regim de spitalizare de zi, dar nu s-a acoperit tot pachetul de analize necesare pentru un copil alergic.

„Decontările sunt aceleași de 15 ani. Sunt numai 8 decontate pe pacient, pe prezentare, strict pe testare cutanată. El poate să vină lunar și îi poți recomanda testele necesare unei diagnosticări. Luna acesta îi dai 8 teste decontate, luna viitoare altele opt decontate și astfel te descurci să pui diagnosticul pentru toate bolile care sunt amenințătoare de viață. În principiu nu pleacă pacientul fără diagnostic. În decurs de maximum 3 luni poți să faci toate testele și stabilești diagnosticul. Nu avem decontări pentru analizele din sânge, cele moderne, avem doar pe testările cutanate”, a declarat Irina Dogaru, medic specialist alergolog. Aceasta a mai spus că o să mai dureze până când va putea aplica în folosul pacientului noul contract-cadru.

„Doamna doctor mi-a dat un set de analize de făcut. Când m-am dus la laborator și mi-a făcut calculul, nu mi-a venit să cred. 2.500 de lei, atât am plătit! La asta s-a adăugat și consultația de 200 de lei. Păi un om muncește o lună și nu ia banii ăștia, dar ce era să fac”- părinte

„Alergiile la copii nu le poți depista decât prin testări și acestea se fac în funcție de tipul de alergie, cutanată, respiratorie… Pentru puterea financiară a pacientului român costurile sunt foarte costisitoare”- medic alergolog Irina Dogaru



››› Vezi galeria foto ‹‹‹