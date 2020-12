Topul căutărilor pe Google în anul pandemiei de COVID

„De ce nu pot să dorm”, „de ce este important să mă spăl pe mâini” și „coronavirus” sunt primele trei cele mai frecvente căutări pe Google în anul pandemiei. Totodată, printre tendințe care au dominat interesele oamenilor, la nivel global, și ale românilor, la nivel local, s-au regăsit școala online și vaccinul anti-COVID-19, iar căutările de rețetele culinare și tutoriale de tipul „cum să tund?” au explodat în 2020.

„Anul acesta a fost dominat de subiectul crizei medicale, dar acest eveniment a generat și interese secundare, cum ar fi căutări pentru locuri de muncă, explicații despre șomajul tehnic, dar și despre vaccinul anti-COVID-19”, transmite Agenția five elements digital, care a făcut această radiografie a căutărilor pe Google.

De asemenea, în contextul carantinei din această primavară și al restricțiilor, „au explodat căutările despre rețete, diverse tutoriale și «cum să…?» (cum să tund, de exemplu) și alte activități ce pot fi întreprinse în casă. În ceea ce privește concediile, a fost un an atipic. Conform datelor obținute de five elements digital prin platforma Google Trends, se observă o explozie pe acest termen în a doua jumătate a lunii martie, ca urmare a primelor măsuri din starea de urgență. Totuși, se remarcă o scădere dramatică pe acest subiect, comparativ cu ultimii patru ani”, anunță five elements digital.

Doar în a doua jumătate a anului poate fi remarcat un interes în creștere pentru destinații exotice, cum ar fi Maldive, Zanzibar, Egipt și Dubai.

La nivel global, primele 10 căutări care s-au remarcat în motorul de căutare Google în acest an sunt:

1. De ce nu pot să dorm

2. De ce e important să mă spăl pe mâini

3. Covid / Coronavirus

4. De ce e Marte roșie

5. De ce e Luna roz

6. Parasite - filmul

7. NBA anulat

8. Tuns acasă / jocuri acasă / Carantină / ZOOM

9. De ce sunt obosit

10. De ce se închid școlile.