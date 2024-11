Alertă imediată de ninsori în mai multe județe din țară. Trafic îngreunat în Predeal și Poiana Brașov

În celelalte județe, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș și Vâlcea, aflate la rândul lor sub cod galben de ninsori, se circulă pe un carosabil umed, în condiții de ploaie ușoară.

Poliția îi avertizează pe șoferi să asigure o bună vizibilitate din mașină, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să conducă cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum și să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos.

Cod galben de ceață în Sălaj. Se poate forma ghețuș și chiciură

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, județul Sălaj a intrat sub cod galben de ceață. Se va manifesta vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau a chiciurei.

Sunt vizate zonele de munte ale județului Sălaj, respectiv în Ip, Valcău de Jos, Creaca, Românași, Marca, Buciumi, Plopiș, Halmășd, Fildu de Jos și Treznea.

Alte localități vizate: Zalău, Șimleu Silvaniei, Cehu, Silvaniei, Șărmășag, Crasna, Bobota, Pericei, Hereclean, Nușfalău, Măeriște, Sâg, Bocșa, Valcău de Jos, Sălățig, Almașu, Horoatu Crasnei, Meseșenii de Jos, Halmășd, Chieșd, Bănișor, Cizer, Vârșolț, Mirșid, Crișeni, Camăr, Dobrin, Boghiș, Șamșud, Agrij, Coșeiu și Carastelec.

Codul începe la ora 21:45 și se termină la miezul nopții.

(sursa: Mediafax)