Avertizare METEO imediată de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 17-09-2025 ora 13:55 până la : 17-09-2025 ora 14:45

In zona : Județul Constanta: Cogealac, Corbu, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Fântânele, Grădina;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).