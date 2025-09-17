x close
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Avertizare METEO imediată de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    17 Sep 2025   •   14:04
Sursa foto: Victor Stroe

Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizări de ploi torențiale, grindină și vijelii

COD : GALBEN

Valabil de la : 17-09-2025 ora 13:55 până la : 17-09-2025 ora 14:45

In zona : Județul Constanta: Cogealac, Corbu, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Fântânele, Grădina;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

