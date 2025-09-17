Avertizare METEO imediată de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
COD : GALBEN
Valabil de la : 17-09-2025 ora 13:55 până la : 17-09-2025 ora 14:45
In zona : Județul Constanta: Cogealac, Corbu, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Fântânele, Grădina;
Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).
