Planeta fierbe: 2026 ar putea fi un nou an-record al încălzirii globale

Anul 2026 ar putea depăși pragul de 1,4°C peste nivelul preindustrial. Avertisment dur al Met Office

Temperaturile globale continuă să crească alarmant. Potrivit unei prognoze publicate de serviciul meteorologic britanic Met Office, anul 2026 ar putea deveni al patrulea an consecutiv în care încălzirea globală depășește pragul de 1,4 grade Celsius față de perioada preindustrială, apropiind lumea periculos de obiectivul-limită stabilit prin Acordul de la Paris.

2026, printre cei mai fierbinți ani din istorie

Anul 2026 va fi, cel mai probabil, unul dintre cei mai călduroși ani înregistrați vreodată, cu o temperatură medie globală estimată la aproximativ 1,46 grade Celsius peste nivelul perioadei 1850–1900, potrivit estimărilor anuale ale Met Office din Marea Britanie, citate de DPA/PA Media.

Deși valoarea este mai mică decât recordul absolut stabilit în 2024, când s-a atins pragul de 1,55 grade Celsius, prognoza indică faptul că 2026 s-ar putea alătura topului celor mai fierbinți patru ani din istoria măsurătorilor meteorologice.

Al patrulea an consecutiv peste pragul critic de 1,4°C

Specialiștii avertizează că 2026 ar putea deveni al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale depășesc pragul de 1,4 grade Celsius față de epoca preindustrială.

„Ultimii trei ani probabil au depăşit 1,4 grade şi ne aşteptăm ca 2026 să fie al patrulea an consecutiv în care se întâmplă acelaşi lucru”, a declarat profesorul Adam Scaife, coordonatorul echipei care a realizat prognoza globală pentru 2026 în cadrul Met Office.

Acesta a subliniat și gravitatea tendinței: „Înainte de această creştere, temperatura globală anterioară nu depăşise 1,3 grade Celsius”.

Posibilă nouă depășire a pragului de 1,5°C

Prognoza Met Office indică un interval de variație a temperaturii medii globale cuprins între 1,34 și 1,58 grade Celsius, cu o valoare medie estimată la 1,46 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustrială.

Nick Dunstone, cercetător în cadrul Met Office și coordonator al procesului de elaborare a prognozei, a avertizat:

„În 2024 a existat prima depăşire temporară (a pragului, n.r.) de 1,5 grade Celsius, iar prognoza noastră pentru 2026 sugerează că acest lucru este din nou posibil. Acest lucru evidenţiază cât de rapid ne apropiem acum de obiectivul de 1,5 grade Celsius al Acordului de la Paris”.

Acordul de la Paris, tot mai greu de respectat

Prin Acordul de la Paris, semnat în 2015, statele lumii s-au angajat să mențină încălzirea globală mult sub 2 grade Celsius și să continue eforturile pentru limitarea acesteia la 1,5 grade Celsius, pentru a evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice.

Depășirea acestor praguri crește riscul unor fenomene extreme precum valuri de căldură intense, secete prelungite, inundații severe, furtuni violente și creșterea accelerată a nivelului mării.

ONU: lumea se îndreaptă spre +2,8°C

În ciuda avertismentelor repetate ale comunității științifice, ONU atrage atenția că, în baza politicilor actuale, planeta se îndreaptă spre o încălzire de aproximativ 2,8 grade Celsius. Chiar și în scenariul optimist în care toate angajamentele asumate de state ar fi respectate, încălzirea globală ar rămâne între 2,3 și 2,5 grade Celsius.

La rândul său, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a estimat recent că nivelul actual al încălzirii globale este deja de 1,37 grade Celsius peste media perioadei 1850–1900, excluzând fluctuațiile naturale de la un an la altul.

Agerpres