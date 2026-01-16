Avertizare meteo: 5 zile de ger, viscol și polei în toată țara

Vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă, cu precădere în jumătatea estică a țării apoi și în rest, iar noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor situa în general între -18 și -8 grade, iar în nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 și -10 grade.

Vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și în Transilvania, iar în Oltenia și pe areale mici în Muntenia vor fi mai ales ninsori. Se va forma ghețuș și vor fi condiții de polei.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în zona montană aferentă, precum și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...60 km/h.

Atenționarea meteo este în vigoare până miercuri, 21 ianuarie.

La ora 10 a intrat în vigoare o avertizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și local ger, pentru nordul și estul Moldovei. Avertizarea este valabilă până la ora 20.00. Temperaturile maximevor fi de -12...-10 grade.

De vineri, de la ora 20:00 până sâmbătă, ora 10:00 este în vigoare o avertizare cod galben de ger în Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului. Temperaturile minime se vor situa între -19 și -10 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

Sâmbătă, de la ora 10 până la ora 20:00, va fi în vigoare o altă avertizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger. Astfel, în nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14...-10 grade, iar în sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.