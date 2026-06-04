x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Bucureștiul intră sub cod galben. Sunt așteptate vijelii, descărcări electrice și grindină

Bucureștiul intră sub cod galben. Sunt așteptate vijelii, descărcări electrice și grindină

de Redacția Jurnalul    |    04 Iun 2026   •   10:47
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Bucureștiul intră sub cod galben. Sunt așteptate vijelii, descărcări electrice și grindină
Vijelii și ploi abundente în București

Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru o zi cu vreme instabilă. ANM anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, în timp ce vineri vremea se va ameliora, iar temperaturile vor urca din nou spre 28 de grade.

Joi, vremea va fi în general instabilă. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, ploi torențiale (15...25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină.

Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade.

Vineri, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27...28 grade. Joi, între orele 10 - 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.

Vineri, în același interval orar, municipiul București nu se va afla sub incidența mesajelor de vreme severă.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cod galben vijelii grindină descarcari electrice
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri