În Constanţa şi Tulcea, până la ora 22:00, se va semnala local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m.



În Ialomiţa şi Călăraşi, până la ora 23:00, va fi ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniţă ce va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea poleiului sau gheţuşului.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.