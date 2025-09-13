x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin, vestul Carpaților Meridionali și mai multe județe

Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin, vestul Carpaților Meridionali și mai multe județe

de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   10:25
Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin, vestul Carpaților Meridionali și mai multe județe

Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și Neamț, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de până la 100 km/h la altitudini mari, valabilă de sâmbătă seara.

Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil începând din seara zilei de sâmbătă, pentru județul Caraș-Severin și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 50–60 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 80–90 km/h.

Pe parcursul zilei de duminică, avertizarea se extinde și pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și vestul Carpaților Meridionali.

În aceste zone, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90–100 km/h.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vant
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri